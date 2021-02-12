Как прошёл первый день ВНС? Всё самое важное в одном материале

Новости Беларуси. Главное общественно-политическое событие пятилетия. На два дня Всебелорусское народное собрание стало площадкой для масштабной дискуссии. В ней принимает участие 2400 делегатов, а также несколько сотен приглашенных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Масштабный форум определит основные векторы развития нашей страны на ближайшие годы. Такой формат уже назвали уникальным в мировой практике, примером воплощения в жизнь народной демократии. Курс развития всей страны определяет не некая узкая группа лиц, а рабочие и ученые, бизнесмены и врачи, учителя и молодые лидеры мнений. Со всех регионов страны, с разными взглядами на жизнь, с различным опытом и разнообразием идей.