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Как прошёл первый день ВНС? Всё самое важное в одном материале

12 февраля 2021 05:57
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Новости Беларуси. Главное общественно-политическое событие пятилетия. На два дня Всебелорусское народное собрание стало площадкой для масштабной дискуссии. В ней принимает участие 2400 делегатов, а также несколько сотен приглашенных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как прошёл первый день ВНС? Всё самое важное в одном материале-1

Масштабный форум определит основные векторы развития нашей страны на ближайшие годы. Такой формат уже назвали уникальным в мировой практике, примером воплощения в жизнь народной демократии. Курс развития всей страны определяет не некая узкая группа лиц, а рабочие и ученые, бизнесмены и врачи, учителя и молодые лидеры мнений. Со всех регионов страны, с разными взглядами на жизнь, с различным опытом и разнообразием идей.

Как прошёл первый день ВНС? Всё самое важное в одном материале-4

12 февраля пройдет второй день разговора на общенациональном уровне. А взгляд на итоги первого дня – в репортаже Евгения Пустового. Смотрите в видеоматериале.

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# Всебелорусское народное собрание # общество # Евгений Пустовой # Фотофакт

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