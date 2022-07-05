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Ездит на работу в телеге. Как живёт техник-осеменатор, получивший госнаграду?

05 июля 2022 14:25
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Новости Беларуси. Техник-осеменатор сельхозпредприятия «Агро-Дубинское» Воложинского района Франц Битель удостоен государственной награды, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Свыше 30 лет он занят в животноводческой сфере. Следит за селекцией и поголовьем. И ежедневно на практике подтверждает свои знания. Отсюда стабильная работа всей животноводческой отрасли и последующая прибыль.

Подробней в сюжете Юлии Минич.

Ездит на работу в телеге. Как живёт техник-осеменатор, получивший госнаграду?-1

Еще нет 5 утра, а техник-осеменатор Франц Эдвардович Битель уже на работе. Добирается до молочно-товарного комплекса необычным способом – в телеге. А в упряжке – лошадь Каштаночка. В хозяйстве Франц Эдвардович свыше 30 лет. Сначала работал заведующим, потом стал ветврачом.

Ездит на работу в телеге. Как живёт техник-осеменатор, получивший госнаграду?-4

Франц Битель, техник-осеменатор сельхозпредприятия «Агро-Дубинское»:
Сразу мы проходим, смотрим, есть ли в охоте. Мы тогда просматриваем, подходит ли она под осеменение или нет. Ведь бывает, что животное и слишком рано осеменяется. Это такой кропотливый труд, что надо за ним смотреть. Мне моя работа нравится, вот она и идет. Стремись, чтобы что-то было, значит оно будет.

Подробности в видеоматериале.

# Госнаграды # общество # Франц Битель # Раиса Чиркевич # Артур Белан # Геннадий Касперович # Юлия Минич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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