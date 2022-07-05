Ездит на работу в телеге. Как живёт техник-осеменатор, получивший госнаграду?

Новости Беларуси. Техник-осеменатор сельхозпредприятия «Агро-Дубинское» Воложинского района Франц Битель удостоен государственной награды, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Свыше 30 лет он занят в животноводческой сфере. Следит за селекцией и поголовьем. И ежедневно на практике подтверждает свои знания. Отсюда стабильная работа всей животноводческой отрасли и последующая прибыль.

Еще нет 5 утра, а техник-осеменатор Франц Эдвардович Битель уже на работе. Добирается до молочно-товарного комплекса необычным способом – в телеге. А в упряжке – лошадь Каштаночка. В хозяйстве Франц Эдвардович свыше 30 лет. Сначала работал заведующим, потом стал ветврачом.

Франц Битель, техник-осеменатор сельхозпредприятия «Агро-Дубинское»:

Сразу мы проходим, смотрим, есть ли в охоте. Мы тогда просматриваем, подходит ли она под осеменение или нет. Ведь бывает, что животное и слишком рано осеменяется. Это такой кропотливый труд, что надо за ним смотреть. Мне моя работа нравится, вот она и идет. Стремись, чтобы что-то было, значит оно будет.