«Есть однозначно тяжёлые переломы». Около 1300 холодовых и гололёдных травм зарегистрировано в Минске

Новости Беларуси. Около 1 300 холодовых и гололедных травм зарегистрировано в Минске с начала зимнего периода, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Из них почти 150 пациентам потребовалась госпитализация. Чаще всего к медикам обращаются с переломами и растяжениями, реже с холодовыми травмами. Среди пострадавших и немало детей. Юные минчане попадают в травмпункты после неудачного катания на санках и тюбингах.

Роман Ремезов, врач-травматолог-ортопед 3-й центральной районной клинической поликлиники Октябрьского района:

Чаще всего это переломы нижнего отдела позвоночника: крестец, копчик, поясничный отдел. Лодыжки, в особенности наружная лодыжка. Есть однозначно тяжелые переломы, особенно переломы позвоночника либо шейки бедра, которые могут приводить к инвалидизации пациента.