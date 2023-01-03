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«Есть однозначно тяжёлые переломы». Около 1300 холодовых и гололёдных травм зарегистрировано в Минске

03 января 2023 15:19
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Новости Беларуси. Около 1 300 холодовых и гололедных травм зарегистрировано в Минске с начала зимнего периода, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Есть однозначно тяжёлые переломы». Около 1300 холодовых и гололёдных травм зарегистрировано в Минске-1

Из них почти 150 пациентам потребовалась госпитализация. Чаще всего к медикам обращаются с переломами и растяжениями, реже с холодовыми травмами. Среди пострадавших и немало детей. Юные минчане попадают в травмпункты после неудачного катания на санках и тюбингах.

«Есть однозначно тяжёлые переломы». Около 1300 холодовых и гололёдных травм зарегистрировано в Минске-3

Роман Ремезов, врач-травматолог-ортопед 3-й центральной районной клинической поликлиники Октябрьского района:
Чаще всего это переломы нижнего отдела позвоночника: крестец, копчик, поясничный отдел. Лодыжки, в особенности наружная лодыжка. Есть однозначно тяжелые переломы, особенно переломы позвоночника либо шейки бедра, которые могут приводить к инвалидизации пациента.

«Есть однозначно тяжёлые переломы». Около 1300 холодовых и гололёдных травм зарегистрировано в Минске-5

Чтобы зимний отдых приносил лишь удовольствие, нужно соблюдать правила безопасности. Для спуска с горки выбирать специально отведенные для этого места. А дети должны кататься только под присмотром взрослых.

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# Гололед # Новости Минска и Минской области

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