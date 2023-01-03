Все центральные районные больницы получат в подарок новый автотранспорт

Новости Беларуси. Новогодний подарок медикам. Все центральные районные больницы Минской области получат новый автотранспорт, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Так, две легковые машины уже прибыли в Воложинскую центральную районную больницу. Это автомобили белорусско-китайского производства. Новый транспорт заменит устаревший. Легковушки позволят улучшить качество и оперативность оказания медицинской помощи как в Воложине, так и в сельской местности.

Павел Гончар, главный врач Воложинской центральной районной больницы:

Воложинская центральная районная больница – многопрофильное учреждение. Много подразделений, плюс есть районные, участковые больницы, амбулатории врача общей практики. Работающих более 700 человек по всему району. Обслуживает это все 18 единиц автотранспорта. Конечно, ежегодно или с такой периодичностью, как сейчас, укрепление автотранспорта и штата автомобильного только положительно будет сказываться на оказании помощи.