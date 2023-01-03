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Все центральные районные больницы получат в подарок новый автотранспорт

03 января 2023 14:46
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Новости Беларуси. Новогодний подарок медикам. Все центральные районные больницы Минской области получат новый автотранспорт, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Все центральные районные больницы получат в подарок новый автотранспорт-1

Так, две легковые машины уже прибыли в Воложинскую центральную районную больницу. Это автомобили белорусско-китайского производства. Новый транспорт заменит устаревший. Легковушки позволят улучшить качество и оперативность оказания медицинской помощи как в Воложине, так и в сельской местности.

Все центральные районные больницы получат в подарок новый автотранспорт-4

Павел Гончар, главный врач Воложинской центральной районной больницы:
Воложинская центральная районная больница многопрофильное учреждение. Много подразделений, плюс есть районные, участковые больницы, амбулатории врача общей практики. Работающих более 700 человек по всему району. Обслуживает это все 18 единиц автотранспорта. Конечно, ежегодно или с такой периодичностью, как сейчас, укрепление автотранспорта и штата автомобильного только положительно будет сказываться на оказании помощи.

Все центральные районные больницы получат в подарок новый автотранспорт-7

Подарок получили и работники Ивенецкого дома культуры. Комфортабельный автобус на 13 посадочных мест. Новый транспорт будет доставлять работников культуры в отдаленные населенные пункты района.

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# Медицина # общество # Павел Гончар # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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