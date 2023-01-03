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Жильё, детсады и школы. Узнали, какие объекты построят в Минской области в 2023-м

03 января 2023 14:41
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Новости Беларуси. В Минской области в 2023 году введут в эксплуатацию два детских сада в Боровлянах и Логойске, а также новую школу в Сенице, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В Логойске к возведению социального объекта уже приступили.

Жильё, детсады и школы. Узнали, какие объекты построят в Минской области в 2023-м-1

Трехэтажное здание появится в микрорайоне Юго-Запад, где проживает много молодых семей с детьми. Дошкольное учреждение рассчитано на 200 воспитанников. Планируется создать 12 групп, в том числе две для детей с ослабленным здоровьем. Помимо стандартных помещений, предназначенных для развития и отдыха, оборудуют бассейн и сделают улучшенную инфраструктуру. Завершить все работы планируют к концу 2023 года.

Жильё, детсады и школы. Узнали, какие объекты построят в Минской области в 2023-м-4

Евгений Гайдук, директор УКС Логойского района:
В настоящее время проводятся земляные работы. Это устройство подъезда к садику и основание самого здания. В роли подрядной организации выступает «Минскоблсельстрой», на объекте работает спецтехника. Это экскаваторы и самосвалы.

В Логойске продолжается и строительство жилья. Так, в ближайшее время по улице Минской сдадут две многоэтажки, рассчитанные на 120 квартир.

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# Строительство # общество # Евгений Гайдук # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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