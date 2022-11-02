«Мне не надо хвалы». Житель Вилейщины сделал для соседей подвесной мост через реку, и вот что о нём говорят

Новости Беларуси. Построить подвесной 30-метровый мост за пять дней. Прежняя конструкция находилась в аварийном состоянии. Поэтому житель Вилейщины Денис Шаюк решил сделать переправу между двумя населенными пунктами – агрогородком Нарочь и деревней Поповцы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Теперь жители могут без проблем ходить в гости.

Елена Абрамчик, председатель Нарочанского сельисполкома:

Мы находимся на мостике подвесном, который соединяет наш агрогородок, центр Нарочанского сельсовета, Нарочь и деревней Поповцы. Мостик на этом месте был очень давно. Как и все приходит в негодность, он тоже пришел в негодность. И вот, нашелся такой благородный, скажу, человек.