Как прошли первые минуты голосования – мнение наблюдателей в Минске
Начинаем вести хронику этого исторического дня. В 8 утра по всей стране открылись участки для голосования, их более 5 400. Мы избираем 110 депутатов Палаты представителей Национального собрания и более 12 тысяч депутатов местного уровня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Стоит учитывать, что в столице и регионах число бюллетеней для заполнения различное. В сельской местности их выдадут четыре, в столице – два. Минчане голосуют только за тех, кто будет представлять их интересы в горсовете и нижней палате парламента.
Как проходят первые минуты голосования, узнаем прямо сейчас.
Виктория Ходосок, политический обозреватель:
Наша съемочная группа работает на участках для голосования № 223, который расположен в Октябрьском районе Минска. Прежде чем дать старт основному дню для голосования, члены избирательной комиссии опечатали урну.
Процедура стандартная, она проходит в присутствии членов избирательной комиссии, наблюдателей и нас – журналистов. Опечатан ящик пломбой, на ней есть печать. Откроют урну только при начале подсчета голосов.
Что касается особенностей нынешней избирательной кампании, вы наверняка заметили, что кабинки открытые. Так члены комиссии могут видеть, есть нарушения или нет, поскольку фото- и видеосъемка заполненного бюллетеня запрещены. На видном месте для каждого избирателя висит такая пометка. Кстати, следят за ходом выборов в Беларуси без малого три сотни международных наблюдателей. Промежуточную оценку подготовке и проведению кампании специалисты уже озвучили. В большинстве своем речь шла про досрочное голосование. А как сегодня, в основной день? Спросили у одного из наблюдателей.
С каким настроением начинаете рабочий день сегодня?
Виктор Селиверстов, координатор делегации Парламентского собрания в составе миссии наблюдателей от СНГ, депутат Государственной думы Федерального собрания России:
С хорошим, главное, чтобы хорошее настроение передалось членам комиссии. Хорошее настроение, мы же опытные наблюдатели, в разных странах видели, как организованы выборы. Участок организован безупречно, все сделано и красиво, и эргономично. Мы приехали в полвосьмого, уже вся комиссия была на месте. Комиссия опытная, председатель проводит уже третьи выборы.
Посмотрели, как устроен бюллетень, урны. Урны очень симпатичные и сделаны в рамках Избирательного кодекса белорусского. Мы оцениваем готовность участка как очень высокую и желаем всем участника процесса, чтобы и день прошел спокойно. А кто победит, тот победит. За день мы проезжаем, как правило, до 15 участков. Я возглавляю группу наблюдателей от СНГ, у нас 25 депутатов Госдумы и сенаторов. И в 21:00 у нас подведение итогов. В принципе, работа понятная, но мы ее воспринимаем как партнерскую. Мы приехали в братскую республику и так и относимся к людям, которые делают одно общее с нами дело.
Основному дню голосования предшествовали 5 дней досрочного, итоги которого читайте здесь.
Окончательные итоги ЦИК Беларуси планирует подвести 1 марта. На этот день запланировано заседание Центризбиркома.
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