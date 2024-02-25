Как прошли первые минуты голосования – мнение наблюдателей в Минске

Начинаем вести хронику этого исторического дня. В 8 утра по всей стране открылись участки для голосования, их более 5 400. Мы избираем 110 депутатов Палаты представителей Национального собрания и более 12 тысяч депутатов местного уровня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стоит учитывать, что в столице и регионах число бюллетеней для заполнения различное. В сельской местности их выдадут четыре, в столице – два. Минчане голосуют только за тех, кто будет представлять их интересы в горсовете и нижней палате парламента. Как проходят первые минуты голосования, узнаем прямо сейчас.

Виктория Ходосок, политический обозреватель:

Наша съемочная группа работает на участках для голосования № 223, который расположен в Октябрьском районе Минска. Прежде чем дать старт основному дню для голосования, члены избирательной комиссии опечатали урну.

Процедура стандартная, она проходит в присутствии членов избирательной комиссии, наблюдателей и нас – журналистов. Опечатан ящик пломбой, на ней есть печать. Откроют урну только при начале подсчета голосов.

Что касается особенностей нынешней избирательной кампании, вы наверняка заметили, что кабинки открытые. Так члены комиссии могут видеть, есть нарушения или нет, поскольку фото- и видеосъемка заполненного бюллетеня запрещены. На видном месте для каждого избирателя висит такая пометка. Кстати, следят за ходом выборов в Беларуси без малого три сотни международных наблюдателей. Промежуточную оценку подготовке и проведению кампании специалисты уже озвучили. В большинстве своем речь шла про досрочное голосование. А как сегодня, в основной день? Спросили у одного из наблюдателей. С каким настроением начинаете рабочий день сегодня?