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Как прошли первые минуты голосования – мнение наблюдателей в Минске

25 февраля 2024 06:49
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Начинаем вести хронику этого исторического дня. В 8 утра по всей стране открылись участки для голосования, их более 5 400. Мы избираем 110 депутатов Палаты представителей Национального собрания и более 12 тысяч депутатов местного уровня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стоит учитывать, что в столице и регионах число бюллетеней для заполнения различное. В сельской местности их выдадут четыре, в столице – два. Минчане голосуют только за тех, кто будет представлять их интересы в горсовете и нижней палате парламента.

Как проходят первые минуты голосования, узнаем прямо сейчас.

Как прошли первые минуты голосования – мнение наблюдателей в Минске-1

Виктория Ходосок, политический обозреватель:
Наша съемочная группа работает на участках для голосования № 223, который расположен в Октябрьском районе Минска. Прежде чем дать старт основному дню для голосования, члены избирательной комиссии опечатали урну.

Как прошли первые минуты голосования – мнение наблюдателей в Минске-4

Процедура стандартная, она проходит в присутствии членов избирательной комиссии, наблюдателей и нас – журналистов. Опечатан ящик пломбой, на ней есть печать. Откроют урну только при начале подсчета голосов.

Как прошли первые минуты голосования – мнение наблюдателей в Минске-7

Что касается особенностей нынешней избирательной кампании, вы наверняка заметили, что кабинки открытые. Так члены комиссии могут видеть, есть нарушения или нет, поскольку фото- и видеосъемка заполненного бюллетеня запрещены. На видном месте для каждого избирателя висит такая пометка. Кстати, следят за ходом выборов в Беларуси без малого три сотни международных наблюдателей. Промежуточную оценку подготовке и проведению кампании специалисты уже озвучили. В большинстве своем речь шла про досрочное голосование. А как сегодня, в основной день? Спросили у одного из наблюдателей.

С каким настроением начинаете рабочий день сегодня?

Как прошли первые минуты голосования – мнение наблюдателей в Минске-10

Виктор Селиверстов, координатор делегации Парламентского собрания в составе миссии наблюдателей от СНГ, депутат Государственной думы Федерального собрания России:
С хорошим, главное, чтобы хорошее настроение передалось членам комиссии. Хорошее настроение, мы же опытные наблюдатели, в разных странах видели, как организованы выборы. Участок организован безупречно, все сделано и красиво, и эргономично. Мы приехали в полвосьмого, уже вся комиссия была на месте. Комиссия опытная, председатель проводит уже третьи выборы.

Посмотрели, как устроен бюллетень, урны. Урны очень симпатичные и сделаны в рамках Избирательного кодекса белорусского. Мы оцениваем готовность участка как очень высокую и желаем всем участника процесса, чтобы и день прошел спокойно. А кто победит, тот победит. За день мы проезжаем, как правило, до 15 участков. Я возглавляю группу наблюдателей от СНГ, у нас 25 депутатов Госдумы и сенаторов. И в 21:00 у нас подведение итогов. В принципе, работа понятная, но мы ее воспринимаем как партнерскую. Мы приехали в братскую республику и так и относимся к людям, которые делают одно общее с нами дело.

Основному дню голосования предшествовали 5 дней досрочного, итоги которого читайте здесь.

Окончательные итоги ЦИК Беларуси планирует подвести 1 марта. На этот день запланировано заседание Центризбиркома.

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# Выборы в Беларуси # общество # Виктория Ходосок

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