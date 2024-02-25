Какой он, настоящий депутат? Собрали ожидания избирателей

Каким же критериям должен отвечать депутат? Какими качествами и компетенциями должен обладать? На что обращают внимание перед тем, как заполнить бюллетень? Ожидания от тех, кому сегодня доверяют свои голоса – собрали мнения белорусов в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обязательно должно быть какое-то сострадание, участие в жизни каждого гражданина. Самое главное – поддерживать нашу политику. Мы на правильном пути. Поддерживать нашего Президента, и все будет хорошо.

Должен быть внимательный ко всем людям. Больше всего вот на это. Чтобы понимал как деток, так и взрослых – всех.

Я смотрю на людей в первую очередь образованных, которые вселяют доверие. Именно потому, что они могут разумно мыслить, не руководствоваться своими эмоциями.

Ответственность большая, от этого зависит наше благосостояние, благополучие страны, мир в стране.

Если сказать прилагательными, то этот человек должен быть умный, честный, ответственный, активный, порядочный. То есть человек, который ставит перед собой цель и идет к ней.

Он должен быть честным, «прозрачным», как сейчас все говорят. И за людей.

Он должен быть ответственным, представлять интересы жителей своего города, страны.

Чтобы энтузиазм был у человека и были планы на перспективу не для себя, а для других. Итоги досрочного голосования подводим здесь. Напомним, на 110 мест в Палате представителей Национального собрания претендуют 263 кандидата, часть из них уже имеет законотворческий опыт. В обязанностях депутатов в нашей стране не только работа в Овальном зале. Им предстоит и в дальнейшем плотно общаться со своими избирателями, учитывать их мнения, пожелания, а при обращении граждан оказать им помощь.

В местные Советы баллотируются 18 тысяч 802 человека. Из них избраны будут порядка 12,5 тысячи. Местные Советы депутатов – представительные госорганы на территории соответствующих регионов. Одновременно они выступают в качестве основного звена системы местного самоуправления.