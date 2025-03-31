Президент Беларуси поздравил зарубежных лидеров с наступлением Ураза-байрама

Александр Лукашенко направил поздравления зарубежным лидерам в связи с завершением священного месяца Рамадан и наступлением праздника Ураза-байрам, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В поздравительных посланиях Президенту ОАЭ Мухаммеду бен Заиду аль-Нахайяну, вице-президенту, премьер-министру ОАЭ и правителю эмирата Дубай Мухаммеду бен Рашиду аль-Мактуму Александр Лукашенко отметил:

«Этот праздник является отражением неразрывной связи поколений, милосердия и толерантности, символизирует заботу о тех, кто находится рядом, стремление к духовному очищению и добрым делам. Беларусь разделяет ценности этого благословенного события, которое призывает к миру, взаимопониманию, толерантности и братству», – подчеркнул Президент. Обращаясь к Королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель Азизу аль-Сауду, наследному принцу и премьер-министру Мухаммеду бен Сальману бен Абдель Азизу аль-Сауду, Александр Лукашенко высоко оценил усилия Саудовской Аравии, направленные на урегулирование конфликтов, поиск решений международных проблем.

«Гуманитарная и благотворительная деятельность Королевства Саудовская Аравия в различных отраслях заслуживает искреннего уважения», – отметил глава государства.

В поздравлении Султану Омана Хайсаму бен Тареку Аль Саиду говорится: Пусть праздник станет источником вдохновения для новых начинаний и плодотворных усилий на благо Вашего народа, укрепления стабильности, безопасности и прогресса Омана, его исключительной роли в регионе. В этот день хочу особенно подчеркнуть, что дружба и сотрудничество с Оманом – повод для гордости Беларуси. Основа двустороннего партнерства – общие ценности справедливости и открытости во внешней политике, которые создают надежный фундамент для полноформатного взаимодействия.

В посланиях Эмиру государства Катар Тамиму бен Хамаду аль-Тани и заместителю Эмира Абдалле бен Хамаду аль-Тани Александр Лукашенко отметил, что Беларусь и Катар объединяет то, что оба народа уважительно относятся к своим религиям, древней истории и богатому культурному наследию, а традиционные ценности для них – крепкая семья, уважение к старшим и помощь слабым. «Минск стремится к дальнейшему расширению связей с Дохой во всех сферах на принципах взаимного уважения, равноправия и понимания», – подчеркнул белорусский лидер.

«Празднование Ураза-байрама для Пакистана является неотъемлемой частью бесценного наследия предков, временем сближения людей, укрепления дружбы и братства», – говорится в поздравлениях Президенту Пакистана Асифу Али Зардари и премьер-министру Шахбазу Шарифу.