В Центральном ботаническом саду прошла лекция о правилах ухода за розами ранней весной

В Центральном ботаническом саду прошла лекция, во время которой посетителям рассказали о правилах ухода за розами ранней весной, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цветоводам дали рекомендации по обработке растений, посоветовали, как помочь им перенести заморозки и какими удобрениями подкармливать. Также объяснили, как правильно формировать куст и подготовить саженцы. Опыт ухода за цветами у специалистов большой. Розы – особая гордость Ботанического сада.

Татьяна Никонович, младший научный сотрудник Центрального ботанического сада НАН Беларуси:

Коллекция роз Центрального ботанического сада насчитывает 270 сортов. И относятся они к 18 садовым группам. То есть это довольно обширная коллекция. Есть старинные сорта, есть сорта, которые уже у нас растут очень давно, 50, некоторые даже 70 лет, практически с основания сада.

Атмосферу учебного процесса дополнили картины-панно. На них – бабочки из разных уголков планеты. В Ботаническом саду круглый год проводятся познавательные, выставочные и развлекательные мероприятия. Например, с 4 по 6 апреля специалисты приглашают на семинары по прививке цитрусовых.