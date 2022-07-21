Как проходит вступительная кампания в Минске и какие новые специальности доступны?

Новости Беларуси. В Минске проходит вступительная кампания в лицеи и колледжи. Всего планируют принять более 3 тысяч абитуриентов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минске проходит вступительная кампания в лицеи и колледжи. Всего планируют принять более 3 тысяч абитуриентов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Уже заполнено порядка 50 % мест. Спектр профессий разнообразный. В 2022 году ведется прием и на несколько новых специальностей. Например, архитектурный дизайн городской среды и обслуживание систем водоподготовки. Также предлагают поступить на педагогическое сопровождение.
Екатерина Петруцкая, директор Минского городского педагогического колледжа:
Это будут те уникальные люди, которые, с одной стороны, смогут работать в группе продленного дня, и про воспитателя группы продленного дня на бытовом уровне мы все понимаем, мы все с этими людьми сталкиваемся. Наши дети ходят в начальной школе в школу, а потом остаются в группе продленного дня. И здесь как бы все понятно. Но, с другой стороны, этот специалист будет обладать специальными навыками по сопровождению детей с особенностями психофизического развития.
Людмила Жук, главный специалист сектора профессионально-технического и среднего специального образования комитета по образованию Мингорисполкома:
На сегодня, например, в колледже электроники из 90 человек уже 75 человек подали заявления. В педагогическом колледже где-то уже перешагнули за половину. Хочу заметить, что в этом году проработан вопрос по целевой подготовке. У нас на педагогические специальности 56 мест заявлено по целевой подготовке.
Прием документов от ребят, окончивших 9 классов, завершится 3 августа. Абитуриентов с общим средним образованием, которые будут поступать на бюджет, ждут до 12 августа. А тех, кто будет поступать на платной основе без вступительных испытаний, – до 17 числа.
Читайте также:
Вступительная кампания объявляется открытой. Вот какие даты приема документов и проведения испытаний
Два прекрасных общежития и 20 специальностей. Чем может заинтересовать Витебский технический колледж?
«Это IT-профиль, это прикладная математика». Ректор БГУ о специальностях с самыми высокими проходными баллами