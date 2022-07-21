Как проходит вступительная кампания в Минске и какие новые специальности доступны?

Новости Беларуси. В Минске проходит вступительная кампания в лицеи и колледжи. Всего планируют принять более 3 тысяч абитуриентов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Уже заполнено порядка 50 % мест. Спектр профессий разнообразный. В 2022 году ведется прием и на несколько новых специальностей. Например, архитектурный дизайн городской среды и обслуживание систем водоподготовки. Также предлагают поступить на педагогическое сопровождение.

Екатерина Петруцкая, директор Минского городского педагогического колледжа:

Это будут те уникальные люди, которые, с одной стороны, смогут работать в группе продленного дня, и про воспитателя группы продленного дня на бытовом уровне мы все понимаем, мы все с этими людьми сталкиваемся. Наши дети ходят в начальной школе в школу, а потом остаются в группе продленного дня. И здесь как бы все понятно. Но, с другой стороны, этот специалист будет обладать специальными навыками по сопровождению детей с особенностями психофизического развития.