За последние сутки Беларусь приняла 228 беженцев из Украины

Новости Беларуси. В Беларусь продолжают прибывать украинские беженцы. За последние сутки наша страна приняла 228 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все они пересекли границу в пунктах пропуска с сопредельными европейскими государствами. Больше всего украинцев прибыло транзитом через Польшу. Белорусская сторона оказывает людям всю необходимую помощь. Многим предоставляется жилье, на местах помогают с работой. В Гомельской области, например, сформирован банк данных о возможных вариантах трудоустройства. Уже более 200 человек из числа прибывших беженцев работают в различных организациях региона по специальным разрешениям.