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«Нам всегда надо быть готовыми». Медики Беларуси и России отработали угрозу эпидемиологической безопасности

21 июля 2022 13:36
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Совместные учения медиков Беларуси и России по реагированию на общую эпидемиологическую угрозу стартовали в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Нам всегда надо быть готовыми». Медики Беларуси и России отработали угрозу эпидемиологической безопасности-1

Профильные специалисты Союзного государства отрабатывают практические навыки и решают теоретические задачи по локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Площадкой для учений стал Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Задание медикам – диагностировать кишечную инфекцию, которая появилась в одной из стран. Для выявления вируса используют современную мобильную лабораторию, где микробиологи на месте определяют, инфицирован ли человек. В Беларуси таких передвижных комплексов два. И оба задействованы для выявления очагов инфекций по всей стране.

«Нам всегда надо быть готовыми». Медики Беларуси и России отработали угрозу эпидемиологической безопасности-4

Александра Иванова, заведующая лабораторией эпидемиологического анализа Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб»:
Совместную деятельность с коллегами мы ведем с 2017 года. У нас есть совместные обследования территорий, совместные научно-исследовательские проекты. В этом году мы выпускаем вторую совместную монографию, это большие печатные работы, где обобщаем опыт наших стран по реагированию на чрезвычайные ситуации.

«Нам всегда надо быть готовыми». Медики Беларуси и России отработали угрозу эпидемиологической безопасности-7

Анастасия Лешкевич, заведующая отделом особо опасных инфекций Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:
Мы видим, что ситуация в мире по различным инфекционным заболеваниям нас тревожит, это и лихорадка Эбола, и болезнь, вызванная вирусом ближневосточного респираторного синдрома, лихорадка Зико, все вы про нее слышали, оспа обезьян, которая в настоящее время распространяется. В ряде стран мира вызывают опасения вспышки холеры. Поэтому с учетом этого нам всегда надо быть готовыми отразить нападение инфекционных агентов и вовремя обнаружить предпосылки эпидемиологического неблагополучия, отреагировать на них и не допустить возникновения и распространения случаев заболевания среди населения.

«Нам всегда надо быть готовыми». Медики Беларуси и России отработали угрозу эпидемиологической безопасности-10

Следующие учение запланированы уже на эту осень. Они пройдут в России, где специалисты Союзного государства отработают слаженность совместных действий при возникновении угроз.

# Беларусь-Россия # общество # Фотофакт

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