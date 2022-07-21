«Нам всегда надо быть готовыми». Медики Беларуси и России отработали угрозу эпидемиологической безопасности

Совместные учения медиков Беларуси и России по реагированию на общую эпидемиологическую угрозу стартовали в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Профильные специалисты Союзного государства отрабатывают практические навыки и решают теоретические задачи по локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Площадкой для учений стал Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Задание медикам – диагностировать кишечную инфекцию, которая появилась в одной из стран. Для выявления вируса используют современную мобильную лабораторию, где микробиологи на месте определяют, инфицирован ли человек. В Беларуси таких передвижных комплексов два. И оба задействованы для выявления очагов инфекций по всей стране.

Александра Иванова, заведующая лабораторией эпидемиологического анализа Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб»:

Совместную деятельность с коллегами мы ведем с 2017 года. У нас есть совместные обследования территорий, совместные научно-исследовательские проекты. В этом году мы выпускаем вторую совместную монографию, это большие печатные работы, где обобщаем опыт наших стран по реагированию на чрезвычайные ситуации.

Анастасия Лешкевич, заведующая отделом особо опасных инфекций Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

Мы видим, что ситуация в мире по различным инфекционным заболеваниям нас тревожит, это и лихорадка Эбола, и болезнь, вызванная вирусом ближневосточного респираторного синдрома, лихорадка Зико, все вы про нее слышали, оспа обезьян, которая в настоящее время распространяется. В ряде стран мира вызывают опасения вспышки холеры. Поэтому с учетом этого нам всегда надо быть готовыми отразить нападение инфекционных агентов и вовремя обнаружить предпосылки эпидемиологического неблагополучия, отреагировать на них и не допустить возникновения и распространения случаев заболевания среди населения.