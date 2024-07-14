Как проходили выборы в 1994-м и кого из кандидатов предали соратники? Рассказала Лидия Ермошина

Позади у Беларуси шесть президентских кампаний. Подавляющее большинство из них завершалось подписанием итогового протокола Лидией Ермошиной, которая работала в должности председателя Центральной избирательной комиссии. О подробностях кампании в 1994-м она рассказала в интервью программе «Неделя» на СТВ.

Лидия Ермошина, государственный деятель Беларуси:

Центральная комиссия была весьма толерантна. Хотя сразу же могу сказать, кандидатов же было очень много. Осталось их только потом восемь. Это были самые отборные, что называется. Но в 1994 году мы увидели предательство, предательство соратников. Кстати, оно было осуществлено в отношении одного из кандидатов. Почему? Потому что тогда же была норма в Конституции, которая позволяла и подписи не собирать, а просто заручиться поддержкой 100 депутатов парламента.

И вот один из кандидатов, собственно говоря, он уже покойный, хотя он потом ушел в оппозицию, Геннадий Карпенко, он собрал подписи из 100 депутатов. И накануне регистрации порядка 10-15 его соратников, которые отдали подписи, просто-напросто их отозвали.