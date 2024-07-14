Фестиваль, объединяющий народы мира! Чем запомнился «Славянский базар в Витебске»?

«Славянский базар» уже давно вышел за рамки своего названия. Славяне – это скорее база, вместе с нами на сцене и за ее пределами представители и Западной Европы, и даже очень далеких африканских стран, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Нынешний форум собрал единомышленников из четырех десятков стран – от России до Индии и от Китая до Колумбии. И впервые к нам присоединились гости из шанхайской семьи, полноправными членами которой мы буквально неделю назад стали. А это, на минуточку, 3,5 миллиарда человек. Глава государства традиционно во время открытия фестиваля в Витебске среди зрителей и самых долгожданных гостей.

Эти кадры сами за себя говорят. Особенно тепло Александра Лукашенко встречают в Летнем амфитеатре. И особенно важные слова он говорит с высокой трибуны, но не с высока. Именно поэтому они так цепляют. Лукашенко: «Славянский базар» стал семейным праздником, праздником традиционных ценностей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Открытие «Славянского базара в Витебске» – это всегда время триумфа деятелей культуры, чье творчество объединяет страны и народы. И как бы кто-то ни пытался заглушить и приуменьшить значение нашего фестиваля, ничего не получается. Он гремит на всю планету. Подробности. Гремит-гремит, и слышат его даже те, кто по ту сторону границы уши закрывает. В их повестке и список деятелей культуры, выступивших на открытии фестиваля (а сколько еще других концертов и сюрпризов впереди), и персоналии артистов, которым Президент вручил премию «Через искусство – к миру и взаимопониманию». Еще больше интересных деталей из культурно-политической, выходит, столицы Беларуси внимательно смотрите в репортаже Алеси Ивановой.

Алеся Иванова, корреспондент:

За более чем 30-летнюю историю «Славянский базар» проживал разные периоды. Мало кто знает, что предшественником «Славянки» был фестиваль польской песни в Витебске. После его закрытия в 1992 году традиции фестиваля решили продолжить, но уже в расширенном формате. Культурный форум призван был стать центром единения всех славянских народов.

За годы проведения «Славянского базара в Витебске» фестиваль не сменил ни прописку, ни ценности. Несколько раз праздник искусства был под угрозой закрытия. Вспомним хотя бы 2020-й год, когда мир накрыла пандемия. Привыкшая к россыпи зарубежных звезд, «Славянка» была вынуждена значительно ограничить список артистов. Спустя несколько лет в фестивале значительно поредели артистичные ряды украинцев. Тем не менее песни братских народов, пусть и из уст белорусов, всегда звучали на сцене Летнего амфитеатра. И вот спустя время среди участников «Базара» три славянских народа снова вместе.

В судьбе и карьере Таисии Повалий «Славянский базар» занимает особое место. Еще в 93-м году украинская певица стала обладательницей первого в истории фестиваля Гран-при конкурса молодых исполнителей, который сделал артистку популярной. В этом году на открытии фестиваля, несмотря на критику со стороны ее земляков, певица спела хит на родном языке. Вместе с Повалий на сцене выступил Кубанский казачий хор.

Слоган «Славянки» неизменен – через искусство к миру и взаимопониманию, его в этом году поддержала и заслуженная артистка Украины Ани Лорак. Она вышла на сцену амфитеатра, невзирая на стабильно прилетающие порции хейта от своих земляков. Здесь же и любитель витебской публики Григорий Лепс. В этом году исполнитель хита «Я счастливый как никто» получил из рук Президента Беларуси главную премию фестиваля.

Певец не пропустил почти ни одной «Славянки». Именно поэтому яркая именная звезда артиста стала юбилейной на Аллее славы. Подробности. Именно благодаря поддержке главы государства «Славянский базар» каждый год расцветает всеми красками лета. Президент не только открывает фестиваль, но и подпевает вместе с артистами. Впрочем, неудивительно, что Александра Лукашенко взяли за душу такие серьезные композиции. В год 80-й годовщины освобождения нашей страны от немецко-фашистских захватчиков тема войны особенно отзывается.

В этом году «Славянский базар» объединил гостей и артистов из 42 стран. Мало того что к нам вернулись уже полюбившиеся витебской публике исполнители, «Славянский базар» распахнул свои двери и для новых народов. Впервые на сцене «Славянки» зажигательные африканские танцы. Культура и политика неразрывно связаны, и на практике «Славянского базара» это подтверждается. Буквально десять дней тому Беларусь стала полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества, и вот на «гасціннай сцэне Віцебска» родня по шанхайской семье. «Славянский базар» стал первой международной площадкой на территории нашего государства с участием стран-участниц объединения. Впервые в Витебске за одним столом представители «золотой десятки».

Се Сяоюн, Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси:

Я хочу поздравить с официальным вступлением Беларуси в Шанхайскую организацию сотрудничества. Это огромное событие не только для Беларуси, но и для самой организации ШОС. Потому что ШОС начиная с 3 июля этого года уже прибавила свой вес.