В Академии наук привели статистику, насколько граждане Беларуси чувствуют себя в безопасности

Многие из тех, кто приезжают в Беларусь, называют наш уровень безопасности высоким, удивляются тому, к чему мы привыкли, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Но ведь так было не всегда. Снова обратимся к социологии и тому, как менялось наше ощущение безопасности в последние десятилетия.

Николай Сухотский, заместитель директора по научной и инновационной работе Института социологии НАН Беларуси:

Были различные ситуации – был 2020-й год, был теракт 2011 года, но в целом мы можем говорить о том, что стабильная страна даже на фоне того, что происходит в геополитическом пространстве постсоветского пространства, рядом с нами, действительно, Беларусь – это тот островок стабильности, который позволяет говорить о благополучии граждан, спокойной жизни, и тут только социология может действительно подтверждать, что граждане себя ощущают гораздо безопаснее, и динамика, которая была в сравнении с 2005 годом, данные 2024 года, что во многом на 10-11 % населения говорит о том, что чувствует себя в большей безопасности.