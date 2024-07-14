Будет ли Лукашенко участвовать в выборах 2025-го? История президентских кампаний – интервью с Лидией Ермошиной

К выборам. Позади у нас шесть президентских кампаний. Подавляющее большинство из них завершалось подписанием итогового протокола Лидией Ермошиной, которая работала в должности председателя Центральной избирательной комиссии. По поводу мы пообщались с ней и поговорили не только о прошлом. Интервью в программе «Неделя» на СТВ. Как проходили выборы в 1994-м и кого из кандидатов предали собственные соратники Алена Сырова, политический обозреватель:

Всю эту неделю так или иначе возвращаемся к событиям 30-летней давности. Многие говорят, наши оппоненты, о том, что это были чуть ли не единственные правдивые выборы, потому что было два тура, потому что была такая серьезная борьба. Вот вы как очевидец, непосредственный участник тех событий, что можете сказать именно про выборы 1994 года, исходя из в том числе тогда вашего служебного положения?

Лидия Ермошина, государственный деятель Беларуси:

Я могу сказать, что, конечно, они сильно отличаются. Все выборы Президента, которые проходили у нас в стране, они все были конкурентными, все проходили с жесткой весьма политической полемикой. И население относилось к ним с большим интересом. Поэтому они все были честными. Просто менялась страна, менялось население. Давайте не будем забывать, что 1994 год, мы уже несколько поднадоели зрителям, слушателям, когда мы говорим, как мы плохо жили. Мы действительно очень плохо жили. И поэтому в 1994 году это была надежда, вера, это был выбор будущего. В 1994 году я была рядовым членом Центральной комиссии, но была весьма вовлечена, кстати, в этот процесс. Члены Центральной комиссии себя ощущали очень ответственно, просто на переднем крае борьбы, сразу же могу сказать. При этом выборы были позитивные, не было черного пиара, не было той агрессии, которая выплескивалась позднее.

Более того, ну все было достаточно самодеятельно. Скажем так, может быть, кандидаты в чем-то и нарушали где-то закон, но Центральная комиссия была весьма толерантна. Хотя сразу же могу сказать, кандидатов же было очень много. Осталось их только потом восемь. Это были самые отборные, что называется. Но в 1994 году мы увидели предательство, предательство соратников. Кстати, оно было осуществлено в отношении одного из кандидатов. Почему? Потому что тогда же была норма в Конституции, которая позволяла и подписи не собирать, а просто заручиться поддержкой 100 депутатов парламента. И вот один из кандидатов, собственно говоря, он уже покойный, хотя он потом ушел в оппозицию, Геннадий Карпенко, он собрал подписи из 100 депутатов. И накануне регистрации порядка 10-15 его соратников, которые отдали подписи, просто-напросто их отозвали. «Профессор и продавщица». О женщинах кандидатах в 2015-м и 2020-м Алена Сырова:

Принято считать, что 2015 год, вот эти выборы Президента, были самыми спокойными за всю нашу историю. Началась война в Украине, Майдан у них в 2014 году случился, и вроде бы люди действительно поняли, что самое главное – это мир. В общем-то, человек единственный, который мог это предложить, это был Александр Григорьевич, и поэтому все настолько спокойно произошло. Правда это или нет с вашей точки зрения? И второе, как принято считать: чем больше шоу вокруг выборов, тем более демократичные они?

Лидия Ермошина:

Ну, первое, что я вам скажу, отчасти Украина, ну не надо все на нее списывать. Почему выборы были спокойные? В силу того, что, действительно, власти иные, зарубежные, западные были настолько заняты Украиной, что просто-напросто не очень занимались нами, влиянием на нас. В связи с этим они не подготовили кандидата. Хотя я могу сказать, что кандидатом впервые была женщина, у нас участвовала в выборах на правах кандидата. Ну, она была намного сильнее того оппозиционного кандидата из 2020 года. Их даже не сравнить. 2015 год – это просто профессор по сравнению, профессор и продавщица. Вот если взять двух дам. Так возбуждали население в Украине, все-таки страна огромная, что, честно говоря, не приложили особых усилий, средств и технологов (технологи, наверное, просто были заняты) на Беларусь. Именно поэтому данная избирательная кампания была столь спокойной, я бы сказала, позитивной. «Звоночки были». 2020-й – самая трудная предвыборная кампания в истории Беларуси Алена Сырова:

Лидия Михайловна, вот вы сами затронули 2020 год. Наверное, это самая сложная была избирательная кампания для всех. Вот до того, как она началась, ведь, наверное, были какие-то звоночки. Можно было предположить, что выльется вот в такое. И какие мы ошибки тогда, на ваш взгляд, допустили?

Лидия Ермошина:

Вы знаете, то, что она выльется в такое, я предположить не могла, хотя звоночки были. Звоночки были еще даже до объявления выборов, сразу же могу сказать, поэтому если кто-то начинает говорить, что народ защищал, да ничего подобного. Народ, определенную часть населения, уже до такой степени наши деструктивные блогеры, особенно один из них, Сиделец, муж кандидата, они до такой степени самую худшую, самую маргинальную, самую малообразованную часть населения соответствующим образом подготовили. Я уже получала еще до назначения выборов и оскорбления, и угрозы. Сразу могу сказать, до 2020 года этого не было никогда. Абсолютно. Что же касается самой кампании, я могу сказать, что все президентские выборы до периода предвыборной агитации всегда были достаточно позитивны. Ну и кандидаты, претенденты вели себя достаточно лояльно, и каких-то угроз в обществе не фиксировалось. То здесь с момента объявления выборов началось сумасшедшее напряжение. И уже тогда те или иные группы наших «сидельцев», они уже показывали всю агрессию. Что там говорить, если из парламента мне приходилось пробираться черными ходами, я выйти не могла и зайти зачастую спокойно. И это все было на первом этапе. Поэтому, конечно, эта кампания была агрессивной с самого начала. И я думаю, что так было и задумано. Они запугивали чиновников еще на стадии подхода к избирательной кампании. Просто-напросто мы очень многие явления не принимали всерьез.

Но технологии иные. Все распространяется с помощью интернета. Как конструктивная идея, так и любая деструктивная. А зло, оно всегда привлекательно. Оно харизматичнее, чем добро. Какие ошибки? Вы знаете, никогда ничего нельзя учесть. Всегда люди, которые работают над этим, а это работают отнюдь не дураки. Я имею в виду над тем, чтобы расшатать процесс. Они всегда найдут лазейки и в законе, и в устройстве общественной жизни. Мы же не можем превратить общество в казарму. В любом случае оно должно нормально демократически развиваться и существовать. А значит, будет свобода мнений. А значит, будут люди, которые будут сомневаться и по-разному смотреть на те или иные вещи. Главным образом, я думаю, что государство всегда должно обладать необходимым резервом тех людей, которые смогут убедить колеблющихся. Ведь оголтелых, агрессивных, настроенных на революцию – их единицы. Но вы понимаете, если средняя какая-то часть населения аморфна и безразлична, вот тогда случается непоправимое. Будет ли Александр Лукашенко баллотироваться в президенты в 2025-м? Алена Сырова:

Мы вступаем в новую электоральную кампанию в 2025 году. Будем выбирать Президента Беларуси. Александр Лукашенко еще официально не подтвердил то, что он собирается участвовать в этих выборах. Впервые эта президентская кампания будет не ваша, скажем. Игорь Васильевич Карпенко будет ответственен. Кто-то говорит, что она будет очень спокойная, кто-то говорит, что будет неспокойная, с учетом того, что у нас под боком полыхает Украина, у нас по ту сторону границы поляки и литовцы посходили с ума. Мне кажется, что у Александра Григорьевича сейчас очень большая поддержка в обществе. И, нахлебавшись 2020 года, те, кто, может быть, как-то даже сомневался, они просто, видя каких-то ноунеймов в списке кандидатов, они просто даже не пойдут за них подписи ставить. И может сложиться такая ситуация, что кандидатов-то не наберется. Вот как тогда будет развиваться ситуация? Это при условии, что, конечно, Александр Григорьевич будет баллотироваться. Если нет, то, наверное, события будут развиваться по другому сценарию.

Лидия Ермошина:

Я думаю, что Александр Григорьевич просто-напросто как человек ответственный не бросит народ и страну в беде. Поэтому я думаю, он прекрасно понимает, что других нет, они пока еще не выросли. Поэтому я горячо в это верю, надеюсь, почти на 90 % уверена, что все-таки он будет участвовать в выборах. Что же касается остальных? Ну, конечно, оголтелой оппозиции не будет однозначно. Может, будет парочка, ну, скажем так, эдаких городских или республиканских сумасшедших, но это буквально на первом уровне, на уровне подачи документов. До кандидатства эти люди вряд ли дойдут. Но тем не менее, я думаю, что самим государством будут приняты меры, направленные на то, чтобы выборы были альтернативными. И тут нам в помощь наши партии. Есть четыре политические партии. Возможно, выдвинет своего кандидата, это сейчас очень крупная организация, очень авторитетная и тоже имеющие уже в определенном плане политическое влияние. Я говорю, кстати, о профсоюзах прежде всего. «До безальтернативных не дойдет». Прогноз на выборы-2025 от Лидии Ермошиной Алена Сырова:

То есть вы думаете, что до безальтернативных выборов ситуация не дойдет?