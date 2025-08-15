Женская юниорская сборная Беларуси по волейболу проводит учебно-тренировочный сбор. Главная цель – подготовка к предстоящему сезону, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Ближайший старт – международный турнир в Анапе. На традиционные соревнования на юге России отправятся сборные девушек до 15 и 16 лет, они начнут борьбу 26 августа. А вот парни определяют сильнейших уже в эти дни, в том числе и две наши юношеские команды. Победителя узнаем в воскресенье.

Оксана Баденко, тренер женской юниорской сборной по волейболу:

Перспективы у девчонок очень хорошие, все высокорослые. Я думаю, что они составят достойную конкуренцию в клубах Республики Беларусь. Задействованы за младшую сборную игроки 2010 года. И состав на данный момент не совсем оптимальный, но мы работаем с тем, что есть. Но прошла только половина сбора. То есть мы сейчас еще выходим только на пик и потом продолжим свой сбор дальше в Минске, в училище олимпийского резерва.