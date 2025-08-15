Женская юниорская сборная Беларуси по волейболу проводит учебно-тренировочный сбор. Главная цель – подготовка к предстоящему сезону, рассказали в программе «СТВ-Спорт».
Женская юниорская сборная Беларуси по волейболу проводит учебно-тренировочный сбор. Главная цель – подготовка к предстоящему сезону, рассказали в программе «СТВ-Спорт».
Ближайший старт – международный турнир в Анапе. На традиционные соревнования на юге России отправятся сборные девушек до 15 и 16 лет, они начнут борьбу 26 августа. А вот парни определяют сильнейших уже в эти дни, в том числе и две наши юношеские команды. Победителя узнаем в воскресенье.
Оксана Баденко, тренер женской юниорской сборной по волейболу:
Перспективы у девчонок очень хорошие, все высокорослые. Я думаю, что они составят достойную конкуренцию в клубах Республики Беларусь. Задействованы за младшую сборную игроки 2010 года. И состав на данный момент не совсем оптимальный, но мы работаем с тем, что есть. Но прошла только половина сбора. То есть мы сейчас еще выходим только на пик и потом продолжим свой сбор дальше в Минске, в училище олимпийского резерва.
Екатерина Кит, игрок женской юниорской сборной по волейболу:
Мы с каждым днем стараемся стать лучше и показать в Анапе хорошую игру, хорошие результаты, выйти на пик своих возможностей. Недавно мы перешли к тактическим действиям, и на данный момент сложно сказать о наших, скажем так, планах, но, думаю, в Анапе мы должны показать хорошую игру. Я хочу стать лучше, чем я была в прошлом сезоне, и достичь максимальных результатов.
Обладатели наград среди девушек определятся 28 августа.