Девятиклассник превращает клумбы в красивые оазисы – как хобби переросло в серьёзное увлечение?

А тем временем инициативные минчане меняют облик города. Ведь главное – активность самих жителей и готовность не только предлагать идеи, но и участвовать в реализации. Пример тому – 14-летний Павел Диденко. Парень занимается в школе юного железнодорожника, увлекается программированием, а в свободное время создает красивые клумбы, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ. Цветочные композиции радуют глаз не только соседей, но и прохожих.

Девятиклассник Павел Диденко ведет активную жизнь. В свободное от учебы время осваивает новую профессию – машиниста электропоезда на детской железной дороге. Здесь все по-настоящему, и даже форма.

А после занятий Павел находит время для души. У него весьма необычное для подростка хобби – парень превращает клумбы под окнами своего дома в яркие оазисы.

Павел Диденко:

Восемь лет назад мне передали эту клумбу. Четыре года назад за нее взялся основательно. Я перекопал все, прополол и начал ее обустраивать.

Подробности в видео.

Инициативы минчан поддерживаются и на городском уровне. В столице проходит конкурс гражданских инициатив. Подать заявку может каждый.