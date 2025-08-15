Хоккеисты «Юниора» вышли в финал Кубка Цыплакова

Хоккеисты «Юниора» обыграли «Динамо-Олимпик» и вышли в финал Кубка Цыплакова, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Команды обменялись победами и на определение сильнейшего потребовался третий поединок, который прошел в яркой борьбе и порадовал зрителей обилием шайб. В первом периоде каждой из дружин удалось по два раза поразить ворота своих визави. Во втором отрезке минимальное преимущество было на стороне подопечных Юрия Файкова. В заключительной трети действующие обладатели трофея приложили немало усилий, чтобы переломить ход встречи в свою пользу, однако итоговая виктория осталась за «Юниором» – 4:3.

В составе победителей отличились – Савелий Ковалец, Василий Метелев, Станислав Фролов и Матвей Горолев. Напомним, первым участником титульного противостояния стали пинские «Ястребы». Финал Кубка Беларуси среди молодежных команд состоится через неделю, 22 августа.