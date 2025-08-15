Здесь учился Президент! Старейшему аграрному вузу Беларуси исполнилось 185 лет

Путь длинною в 185 лет: от земледельческой школы до ведущего аграрного вуза страны. Юбилей сегодня, 15 августа, отмечает Белорусская сельхозакадемия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За свою историю вуз подготовил более 110 тысяч специалистов для агропромышленного комплекса страны и других отраслей народного хозяйства. Многие выпускники академии стали видными государственными деятелями, учеными, руководителями крупных учреждений, предприятий и вносят большой вклад в развитие народного хозяйства страны. Академия по праву гордится тем, что ее выпускник – Президент Беларуси. С какими достижениями встречает новый учебный год ведущий белорусский вуз в области подготовки кадров для сельского хозяйства – в нашем сюжете.

Свою официальную дату создания 15 августа академия встречает в непривычной тишине. Учебный сезон стартует только через две недели, комплекс замер в ожидании. Почти два века назад он вырос из земледельческой школы, которая заложила научные подходы в развитии сельского хозяйства и подготовки кадров. Будущий студент должен был пройти строгий отбор «для пользы земледелия»: уметь читать, писать, считать, владеть ремеслом и иметь крепкое телосложение. Здесь было создано первое учебно-опытное поле, написаны первые научные работы по агрономии и разработан прототип первого зерноуборочного комбайна.

Татьяна Лосева, заведующая музеем Белорусской государственной сельскохозяйственной академии:

Наш выпускник Власенко изобрел прототип землеуборочного комбайна в 1868 году. Машина Власенко приводится в действие двумя-тремя лошадьми и одним погонщиком, и колосков на земле практически не оставляет. Почти за два века Горецкая школа превратилась в мощный научно-образовательный центр. Сегодня это город в городе: 14 корпусов и 13 общежитий. Собственные поля, фермы и мастерские, учебный полигон, ветклиника, рыбоводный комплекс, селекционные участки. Все работает на подготовку востребованных специалистов для сельского хозяйства Беларуси.

Андрей Колмыков, первый проректор Белоруской государственной сельскохозяйственной академии:

Основные направления – это система точного земледелия, которая очень актуальна для нашей республики, использование искусственного интеллекта, умное животноводство. Ежегодно мы открываем какие-то новые объекты. Глава государства – самый знаменитый выпускник академии. В 1985 году будущий Президент Беларуси Александр Лукашенко, уже имея диплом историка, получил в Белорусской сельскохозяйственной академии специальность экономиста. На лекциях он отдавал предпочтение первым рядам.