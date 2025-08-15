Владимир Матусевич: в наше время книга остаётся островком разумного, к которому тянутся люди

Крупнейшему белорусскому книготорговому предприятию – 80 лет. «Белкнига» объединяет 86 магазинов по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Организация отправляет автолавку с книгами даже в самые отдаленные уголки республики. Чаще выезжает в районы на мероприятия, праздники, ярмарки. Под маркой бренда можно найти абсолютно любую литературу по душе: от художественных рассказов белорусских творцов до романов зарубежных писателей. Даниил Дроботов – о том, как все начиналось.

История «Белкниги» началась сразу после Победы. Народные комиссары БССР открыли управление по торговле книгами и культурными товарами «Белкнижкультторг». Пик быстрого развития и расширения сети в Беларуси пришелся на 1970-е. К концу 1980-х в республике была создана мощная система книгораспространения. Ведомственные магазины отремонтировали, были разработаны индивидуальные дизайны. А вот привычное нам название «Белкнига» появилось только в 1988-м. Сегодня ассортиментный ряд – это литература не только белорусских издательств, но и зарубежных, а также бумажно-беловая и другая печатная продукция.

Владимир Матусевич, генеральный директор ОАО «Белкнига»:

Главная задача – это обеспечение доступа к книжной продукции. В первую очередь, социально значимой книжной продукции, книг наших государственных издательств всего населения страны. Эту задачу мы сохраняем, мы выполняем. Через книжную культуру в наше время, время огромных и очень таких мощных, а порой неразборчивых информационных потоков, книга все-таки остается таким островком разумного, доброго, вечного, к которому люди идут, люди тянутся, и эту миссию и задачу свою мы будем выполнять и дальше. Дарья Левшунова из семьи, где все любят шелест страниц. Привязанность к книгам с детства. Поэтому и место отработки по окончании университета выбрала заранее. И вот за два года – карьерный рост от товароведа до заведующего магазина.

Дарья Левшунова, заведующая магазином «Книжная скарбонка»:

Книга бумажная никогда не исчезнет совсем. Этого просто не произойдет. Она имеет свою определенную атмосферу. Ее намного приятнее читать. И, наверное, ее заслуга в том, что когда ты держишь в руках бумажную книгу, перелистываешь страницы и потом мельком оцениваешь, сколько ты уже перелистнул, ты чувствуешь действительно какой-то пройденный путь. Удовольствие от того, что она у тебя есть.