В Минске обсудили основные направления градостроительного развития

Новые жилые районы, создание научно-практических кластеров и концепция «Город в городе». Новая редакция генплана столицы предполагает не только развитие районов, но и преобразование городов спутников и окраин Минска. Задача – создать комфортную среду для жизни и обеспечить совершенствование города, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Планируется, что территория столицы к 2030 году увеличится на 2,8 тысячи га. Рост населения ожидается в пределах 25-30 тысяч человек. Кроме того, планируют за 5 лет построить свыше 3 миллионов квадратных метров жилья на бывших промышленных территориях. Сфера жилищного строительства сохранится ядром градостроительного развития Минска. В приоритете по-прежнему обеспечение квадратными метрами нуждающихся. Также планируется, что к 2050 году будут освоены территории новых городских районов, в числе которых Зеленый Бор и Северный Берег.

Виктор Гутько, председатель комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома: В стратегии нашего генерального плана города Минска предусмотрено развитие южной агломерации как производственно-промышленного кластера. В первую очередь, конечно, это Великий камень, где у нас сосредотачивается наукоемкое производство.

Александр Акентьев, главный архитектор УП «Минскградо»:

В северной части города уже начато строительство, в отличие от новых районов, которые получали, как правило, озелененная территория общего пользования, как мы говорим, парки, скверы, бульвары. Они молодцы, они уже сейчас создали там такую благоприятную среду не только для жизни, но и для отдыха.

Ознакомиться с экспозицией и другими материалами генплана можно в администрации Московского района, а также на сайтах Мингорисполкома и районов города. Замечания и предложения принимаются до 27 августа.