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Свыше 6 тысяч наименований – в центре Минска открылся новый магазин потребкооперации «Мегаопт»

15 августа 2025 17:47
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Долгожданные новости от Белкоопсоюза. Сегодня, 15 августа, в центре Минска открылся новый магазин потребкооперации «Мегаопт», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот формат уже успел завоевать популярность в регионах; его преимущества теперь могут оценить и жители столицы. Широчайший ассортимент, выгодное соотношение цена – качество, возможность покупки как оптом, так и в розницу.

Чем еще удивляет дискаунтер и что думают первые покупатели – в сюжете Алины Мычко.

Свыше 6 тысяч наименований – в центре Минска открылся новый магазин потребкооперации «Мегаопт»-2

Более 400 квадратных метров торговой площади и свыше 6 тысяч наименований товаров. На полках «Мегаопта» можно найти все: от продуктов питания и предметов текстиля до посуды и бытовой химии. К слову, около 70 % ассортимента – белорусского производства.

Свыше 6 тысяч наименований – в центре Минска открылся новый магазин потребкооперации «Мегаопт»-4

Магазин очень понравился. Целую корзину прикупила. Цены намного ниже, потому что мы промониторили. Будем приходить сюда.

Свыше 6 тысяч наименований – в центре Минска открылся новый магазин потребкооперации «Мегаопт»-6

Я уже так приценился, ценники ниже, ниже среднего, то есть цены хорошие. Красивый магазин. Все аккуратненько разложено так, все красиво, симпатично, чистенько.

Свыше 6 тысяч наименований – в центре Минска открылся новый магазин потребкооперации «Мегаопт»-8

Мясная продукция, хорошее разнообразие и недорогое. Для пенсионеров пожилого возраста и для наших младших братьев, котиков и собачек, тут очень большое разнообразие.

Пожалуй, самый приятный бонус для покупателей – красные ценники. Цифры на них заметно ниже, чем в аналогичных торговых точках. Весь секрет в комплексном подходе к ценообразованию и эффективных договоренностях с поставщиками.

Свыше 6 тысяч наименований – в центре Минска открылся новый магазин потребкооперации «Мегаопт»-10

Андрей Харитонов, директор УП «Могилевский облкоопкниготорг»:
На сегодняшний день цена формируется за счет объемов, за счет скидок, акционных позиций. Но мы в данном объекте стараемся со всеми белорусскими производителями максимально найти понимание. И сделать самую честную цену.

Свыше 6 тысяч наименований – в центре Минска открылся новый магазин потребкооперации «Мегаопт»-12

«Мегаопт» расположился в самом сердце Минска, буквально в двух шагах от станции метро «Немига». Магазин работает без выходных с 8 утра до 10 часов вечера. На его площадях также расположен уютный кафетерий с видом на одну из самых оживленных улиц города.

Свыше 6 тысяч наименований – в центре Минска открылся новый магазин потребкооперации «Мегаопт»-14

Вероника Дубовник, ведущий товаровед магазина «Мегаопт»:
Магазин переформатировали буквально за месяц, даже, может быть, и меньше. Жители города очень ждали открытия данного магазина, потому что здесь цены и качество полностью сопоставлены. Надеемся на то, что магазин будет пользоваться очень хорошей популярностью. Как вы видите, людей достаточно много. Будем надеяться, что их будет еще больше прибавляться.

«Мегаопт» на Победителей, 17 – это вторая торговая точка такого формата в столице и 12-я в стране. Организована с заботой о покупателях.

*На правах рекламы.

# Реклама # Торговля # Торговля в Беларуси

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