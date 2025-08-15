Свыше 6 тысяч наименований – в центре Минска открылся новый магазин потребкооперации «Мегаопт»

Долгожданные новости от Белкоопсоюза. Сегодня, 15 августа, в центре Минска открылся новый магазин потребкооперации «Мегаопт», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот формат уже успел завоевать популярность в регионах; его преимущества теперь могут оценить и жители столицы. Широчайший ассортимент, выгодное соотношение цена – качество, возможность покупки как оптом, так и в розницу. Чем еще удивляет дискаунтер и что думают первые покупатели – в сюжете Алины Мычко.

Более 400 квадратных метров торговой площади и свыше 6 тысяч наименований товаров. На полках «Мегаопта» можно найти все: от продуктов питания и предметов текстиля до посуды и бытовой химии. К слову, около 70 % ассортимента – белорусского производства.

Магазин очень понравился. Целую корзину прикупила. Цены намного ниже, потому что мы промониторили. Будем приходить сюда.

Я уже так приценился, ценники ниже, ниже среднего, то есть цены хорошие. Красивый магазин. Все аккуратненько разложено так, все красиво, симпатично, чистенько.

Мясная продукция, хорошее разнообразие и недорогое. Для пенсионеров пожилого возраста и для наших младших братьев, котиков и собачек, тут очень большое разнообразие. Пожалуй, самый приятный бонус для покупателей – красные ценники. Цифры на них заметно ниже, чем в аналогичных торговых точках. Весь секрет в комплексном подходе к ценообразованию и эффективных договоренностях с поставщиками.

Андрей Харитонов, директор УП «Могилевский облкоопкниготорг»:

На сегодняшний день цена формируется за счет объемов, за счет скидок, акционных позиций. Но мы в данном объекте стараемся со всеми белорусскими производителями максимально найти понимание. И сделать самую честную цену.

«Мегаопт» расположился в самом сердце Минска, буквально в двух шагах от станции метро «Немига». Магазин работает без выходных с 8 утра до 10 часов вечера. На его площадях также расположен уютный кафетерий с видом на одну из самых оживленных улиц города.