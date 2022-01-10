Как приготовить какао, чтобы оно было как из кофейни? Рассказываем простые рецепты

В нашей семье любят добавлять в какао кусочки хурмы, которые очень хорошо сочетаются с тертым шоколадом.
Какао – это кладезь витаминов. Для кого полезен этот напиток? Читайте здесь.
В нашей семье любят добавлять в какао кусочки хурмы, которые очень хорошо сочетаются с тертым шоколадом.
Какао – это кладезь витаминов. Для кого полезен этот напиток? Читайте здесь.
Магний снимет стресс. Триптофан – «родственник» гормона радости. Нет лучше лекарства от хандры, когда за окном «плачет» погода. Какао-бобы укрепляют иммунитет и тонизируют. Ну а если вам нужно кого-то к себе расположить, чашечка пленительного аромата не будет лишней. Какао – еще тот афродизиак. Фирменный рецепт от бариста.
Георгий Липень, бариста:
Давайте приготовим какао с медом. Молоко стоит отправить на разогрев, чтобы оно разогрелось до температуры 75-80 градусов. Полторы чайной ложки классического какао мы добавляем в кружку, затем смешиваем какао с 30 миллилитрами кипятка. Размешаем ложкой, чтобы комочки исчезли. После этого в какао нужно добавить 15-20 миллилитров меда.
Затем мы берем наше горячее молоко и дополнительно берем электровенчик, он поможет нам взбить молоко до консистенции, чтобы было больше похоже на то какао, которые делают в кофейне. Далее молоко равномерно заливается в какао.
Можно удивить любимых и бананово-шоколадным коктейлем. Для семьи Равченко это теплая традиция. В 600 граммов молока добавляют 20 граммов сливок и банан. Измельчают блендером, разогревают, не доводя до кипения.
Маргарита Равченко, многодетная мама:
Наше молоко достигло нужной температуры, и я добавляю две ложки какао. Размешиваем до того момента, пока все комочки какао не растворятся. Когда напиток стал однородным, мы разливаем его в чашки.
Танюша, добавляй маршмеллоу. Также можно добавить немножко корицы и щепотку вкусного, полезного тростникового сахара.
Кстати, овсяно-банановое молоко – отличная альтернатива для тех, кто не переносит лактозу. На нем какао получается просто бесподобное.