Александр Лукашенко выступил за наращивание миротворческого потенциала ОДКБ

Александр Лукашенко 10 января на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ выступил за наращивание миротворческого потенциала организации, передает БЕЛТА.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы принимали это к сведению, но, наверное, недооценили риски. Порой думали, что нас сия беда минет. Теперь видим, что основной костяк протестующих в Казахстане составляют профессиональные боевики-террористы. Это очень опасная тенденция. Кто их организовывал и руководил, надо разобраться. Уверен, что организаторы и руководители событий в Казахстане глубоко спрятаны. Но я абсолютно убежден, что как в Беларуси, других странах, так и в Казахстане, мы придем в ту же точку.

Александр Лукашенко отметил своевременность и оперативность принятого решения о вводе в Казахстан Коллективных миротворческих сил. «Уверен, наши усилия подействовали отрезвляюще на деструктивные элементы и показали всему миру тесные союзнические связи, дееспособность и потенциал организации», – заявил Президент.

Александр Лукашенко заявил, что не надо озираться на Запад или его отдельные государства. «Будем смотреть резко по сторонам – свернем шею. Поэтому надо заниматься своими вопросами и видеть собственную безопасность», – подчеркнул белорусский лидер.