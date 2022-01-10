Какао – это кладезь витаминов. Для кого полезен этот напиток?

Анастасия Макеева, корреспондент:
Это утро начинаем не с кофе, а с шоколадной пенки. Почему же так полезно согреваться какао? Узнаем у экспертов.
Как приготовить какао, чтобы оно было как из кофейни? Рассказываем простые рецепты.
Анастасия Макеева, корреспондент:
Это утро начинаем не с кофе, а с шоколадной пенки. Почему же так полезно согреваться какао? Узнаем у экспертов.
Как приготовить какао, чтобы оно было как из кофейни? Рассказываем простые рецепты.
«Коричневое золото» из дождливых лесов Амазонии попало в Испанию и влюбило весь мир. Без него не обходились свадьбы индейцев майя. При дворе Людовика XIV какао слыло любовным снадобьем. Сливки общества приправляли горячий шоколад пряностями и использовали вместо денег. Времена прошли, ценность осталась.
Инга Федоткова, врач-гигиенист, диетолог, нутрициолог:
Какао – это кладезь полезных веществ. В нем содержатся аминокислоты, большое количество витаминов группы В. Из микроэлементов там содержатся железо, медь, цинк. Важным свойством какао является антиоксидантное свойство, там содержатся такие вещества, как флавоноиды. То есть наш организм медленнее стареет, и мы более активны долгое время.
Есть такой эффект, как у аспирина – кроверазжижающий. Очень полезно какао для профилактики инфарктов и инсультов. Также оно полезно людям, страдающим высоким артериальным давлением, так как в результате расширения сосудов и улучшения кровообращения давление снижается.
Нелады с ЖКТ, язвы, мочекаменная болезнь и подагра, нарушение пуринового обмена, бессонница – повод отказаться. Нежелательно употреблять какао малышам до трех лет и кормящим мамам – сильный аллерген. С 3 до 6 лет можно баловать детей по полчашечки 1-2 раза в неделю. После шести и подросткам разрешается по кружке четыре раза в неделю. И только взрослые могут позволить 1-2 приема в день. Начеку стоит быть и тем, кто следит за фигурой: на 100 граммов какао-порошка приходится около 300 килокалорий.
Инга Федоткова:
В растворимое какао добавляются уже другие какие-то добавки – тот же сахар, сахарозаменитель и тому подобные вещества, то есть щелочью обрабатывается. Предпочесть стоит просто какао-порошок без каких-либо добавок. И чем больше содержание какао, тем оно более полезно – 70 % и выше. В идеале это какао-порошок, который мы будем варить на воде.