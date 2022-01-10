Какао – это кладезь витаминов. Для кого полезен этот напиток?

Как приготовить какао, чтобы оно было как из кофейни? Рассказываем простые рецепты.

Анастасия Макеева, корре с пондент: Это утро начинаем не с кофе, а с шоколадной пенки. Почему же так полезно согреваться какао? Узнаем у экспертов.

«Коричневое золото» из дождливых лесов Амазонии попало в Испанию и влюбило весь мир. Без него не обходились свадьбы индейцев майя. При дворе Людовика XIV какао слыло любовным снадобьем. Сливки общества приправляли горячий шоколад пряностями и использовали вместо денег. Времена прошли, ценность осталась.

Инга Федоткова, врач-гигиенист, диетолог, нутрициолог:

Какао – это кладезь полезных веществ. В нем содержатся аминокислоты, большое количество витаминов группы В. Из микроэлементов там содержатся железо, медь, цинк. Важным свойством какао является антиоксидантное свойство, там содержатся такие вещества, как флавоноиды. То есть наш организм медленнее стареет, и мы более активны долгое время.

Есть такой эффект, как у аспирина – кроверазжижающий. Очень полезно какао для профилактики инфарктов и инсультов. Также оно полезно людям, страдающим высоким артериальным давлением, так как в результате расширения сосудов и улучшения кровообращения давление снижается.