Интерес к белорусским традициям растёт! Пообщались с организаторами мероприятия «Купальские тайны»
Главное событие нынешнего дня, точнее, вечера – «Купалье». Праздник воды, огня и трав, солнца и жизни, радости, любви и природы. Как же окунуться в эту магию купальской ночи и возможно ли найти ту самую «папараць кветку», об этом расскажут наши гости.
В студии «Нового утра» Юлия Шумак, организатор праздников и фестивалей, режиссер мероприятия «Купальские тайны» и Анна Козел, ведущий специалист сектора информационно-просветительской работы Центрального ботанического сада НАН Беларуси.
Алеся Алехнович, ведущая:
Я все время слышу о проведении различных мероприятий. Мне только кажется или популярность «Купалья» все растет и растет?
Анна Козел, ведущий специалист сектора информационно-просветительской работы Центрального ботанического сада НАН Беларуси:
В Центральном ботаническом саду «Купалье» проводится не первый год. Это ежегодное, я бы даже сказала, брендовое мероприятие ботанического сада. И, конечно же, с каждым годом наших гостей все больше и больше. Они ждут этого праздника и мероприятия. Приезжают даже гости не только со всей Беларуси, но и из ближних стран – России, Литвы, Латвии. То есть наша популярность растет и за пределами Беларуси.
Алеся Алехнович:
А, может, есть какие-то цифры или ожидаемые цифры, может, по предыдущим годам? Сколько посетителей будет?
Анна Козел:
У нас мероприятие в последние годы проходит два дня, два вечера, если так можно сказать, и в каждый из вечеров посетителей более двух тысяч.
Юлия Шумак, организатор праздников и фестивалей, режиссер мероприятия «Купальские тайны»:
Интерес к «Купалью» почему? Потому что, на мой взгляд, самый красивый, романтический праздник у белорусов. Сохранились богатые купальские традиции. Родители хотят детям показать обряды, познакомить с белорусской культурой, традициями. И атмосфера. Прекрасная атмосфера, чудесная, наполненная таинствами, мифами, загадками. Это все манит.
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