Интерес к белорусским традициям растёт! Пообщались с организаторами мероприятия «Купальские тайны»

Главное событие нынешнего дня, точнее, вечера – «Купалье». Праздник воды, огня и трав, солнца и жизни, радости, любви и природы. Как же окунуться в эту магию купальской ночи и возможно ли найти ту самую «папараць кветку», об этом расскажут наши гости.

Алеся Алехнович, ведущая : Я все время слышу о проведении различных мероприятий. Мне только кажется или популярность «Купалья» все растет и растет?

Анна Козел, ведущий специалист сектора информационно-просветительской работы Центрального ботанического сада НАН Беларуси:

В Центральном ботаническом саду «Купалье» проводится не первый год. Это ежегодное, я бы даже сказала, брендовое мероприятие ботанического сада. И, конечно же, с каждым годом наших гостей все больше и больше. Они ждут этого праздника и мероприятия. Приезжают даже гости не только со всей Беларуси, но и из ближних стран – России, Литвы, Латвии. То есть наша популярность растет и за пределами Беларуси.

Алеся Алехнович:

А, может, есть какие-то цифры или ожидаемые цифры, может, по предыдущим годам? Сколько посетителей будет?

Анна Козел:

У нас мероприятие в последние годы проходит два дня, два вечера, если так можно сказать, и в каждый из вечеров посетителей более двух тысяч.