Как предотвратить болезни дыхательных путей у ребёнка? Педиатр центра «Нордин» о мерах профилактики

Заболевания дыхательных путей, такие как бронхит, пневмония или астма, могут оказывать значительное влияние на здоровье ребенка, его развитие и качество жизни. Профилактика таких заболеваний становится важной задачей для родителей.

Ольга Ильина, врач-педиатр медицинского центра «Нордин»: Заболевания органов дыхания – это наиболее частая причина заболеваемости у детей и составляет до 70 % обращений к педиатру. Симптомы заболевания дыхательных путей – это кашель, насморк, боли в горле, учащенное дыхание, нарушение дыхания. Лучший способ профилактики заболевания дыхательных путей – это своевременная вакцинация от таких инфекций, как туберкулез, пневмококковая инфекция, коклюш, гемофильная инфекция, дифтерия и, конечно же, сезонная вакцинация от гриппа.

Одно из главных условий профилактики заболеваний дыхательных путей – это обеспечение чистоты в помещениях, где живет ребенок. Загрязнение воздуха может быть вызвано различными факторами, включая пыль, химические испарения от бытовой химии или краски. Регулярная уборка и создание вентиляции могут существенно улучшить качество воздуха и предотвратить возникновение респираторных заболеваний.

Ольга Ильина: В домашних условиях, прежде всего, надо научить ребенка гигиене рук – тщательное мытье рук с мылом в течение 15 секунд. Также обязательно научить ребенка не прикасаться к лицу грязными руками, избегать контактов с больными детьми. Также важным средством профилактики заболеваний дыхательных путей у детей является отказ от курения у взрослых, так как вы не только подаете плохой пример своему ребенку, но и способствуете формированию у него хронических заболеваний дыхательных путей, более длительному течению банальных вирусных инфекций.

Важно обеспечить ребенку активные игры на свежем воздухе, особенно в теплое время года. Однако стоит учитывать – в период обострения аллергии или в условиях загрязненной среды лучше выбирать спокойные, защищенные от ветра места.

Ольга Ильина:

Также я как врач-педиатр рекомендую родителям проводить с детьми дыхательную гимнастику. Надувать шары, надувать мыльные пузыри, дуть в стаканчик, наполненный водой трубочкой. Не лишним будет установить в спальной комнате ребенка увлажнитель для поддержания влажности воздуха в комнате до 50 %.

Нужно своевременно санировать очаги хронической инфекции, обращаться к стоматологу и лору своевременно за помощью. Очаги хронической инфекции могут провоцировать более тяжелое течение заболеваний дыхательных путей, более длительный характер. И очень сложно будет подобрать даже опытному врачу-педиатру правильное антибактериальное лечение.