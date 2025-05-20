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«Золото буквально под ногами». Лукашенко проводит совещание по обращению с отходами

20 мая 2025 08:52
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«Золото буквально под ногами». Лукашенко проводит совещание по обращению с отходами-0

Глава белорусского государства Александр Лукашенко отметил важность возобновляемых и вторичных ресурсов, называя их «золотом», лежащим буквально под ногами.  Об этом сообщает пресс-служба Президента.

«Но возобновляемые и вторичные ресурсы – это наше «золото» буквально под ногами, которым мы очень слабо занимаемся. <…> Я часто привожу пример Швейцарии. Почти все перерабатывают. А мы собираемся и друг друга уговариваем», – сказал глава государства», – сказал глава государства.

Он констатировал, что страна слабо использует этот потенциал, хотя принимаются программы и бюджетные инвестиции. Лукашенко призвал комплексно анализировать работу правительства и исполкомов в этой сфере, а также определить стратегию обращения с отходами.

Он потребовал также решить вопросы по обеспечению стекольной отрасли отечественным сырьем и наведению порядка в стране в рамках Года благоустройства.

Фото: president.gov.by

# Александр Лукашенко

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