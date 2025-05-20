Как пройдут последние звонки и выпускные в Минске в 2025-м? Рассказали в комитете по образованию Мингорисполкома
Уже в эту пятницу, 23 мая, для девятиклассников закончится очередной учебный год, а 11-классников – школьная пора. Останутся только экзамены, поступления – и привет, взрослая жизнь. О том, как будут проводиться последние звонки и выпускные вечера в Беларуси в 2025 году, поговорили с гостьей программы.
В студии «Нового утра» на РТР-Беларусь – начальник отдела воспитательной и идеологической работы комитета по образованию Мингорисполкома Анной Рысевец.
Где, когда и во сколько будут проходить выпускные вечера?
Анна Рысевец, начальник отдела воспитательной и идеологической работы комитета по образованию Минского городского исполнительного комитета:
Выпускные пройдут по всей стране 13 июня, и по городу установлено единое время начала выпускных вечеров. В 20:00 начнется торжественное мероприятие, посвященное вручению документов об образовании.
Мероприятие состоит традиционно из двух частей, потому что первая часть – торжественная, когда ребята получат свои первые документы об образовании. А вторая часть – концертно-развлекательная, когда у ребят будет возможность и потанцевать, и спеть вместе со своими педагогами какие-то песни, активно и интересно провести этот вечер.
Кто станет участниками Республиканского последнего звонка?
Юлия Самусенко, ведущая:
В Гомеле пройдет Республиканский последний звонок – 2025. Там соберутся лучшие из лучших. Расскажите, кто эти счастливцы?
Анна Рысевец:
В этом году молодежная столица нашей страны принимает выпускников из каждого уголка нашей большой Беларуси. Сформирована делегация из минских выпускников. Сто ребят примут участие в этом мероприятии. Это ребята, достигшие высоких результатов в учебной, общественной деятельности. С ними будут их классные руководители. Поэтому, я уверена, они достойно представят на этом празднике нашу столицу.
Почему выпускные решили проводить в стенах школ?
Александр Стасевич, ведущий:
Выпускные вечера в школах пройдут опять же в стенах учебных заведений. Это было введено в прошлом году, и в этом году решили не отходить от принятого. Скажите, с чем это связано и так ли будет все происходить?
Анна Рысевец:
Выпускной вечер – это праздник расставания со школой. И у ребят будет еще много-много поводов и случаев, когда они смогут какие-то торжественные мероприятия провести на другой площадке. А праздник прощания со школой должен пройти в стенах самого учреждения образования. Поэтому здесь и само вручение документов об образовании, и концертно-развлекательная программа должны пройти на базе учреждений образования.
24 мая для всех выпускников нашей страны прозвучат последние звонки. Программа этого дня тоже насыщена. В столице в 10 утра в формате торжественных линеек прозвучат последние звонки для наших выпускников. Затем, по сложившейся традиции, отдавая дань должного и чтя память о тех, кто завоевал Победу, выпускники 11 классов возложат цветы к стеле «Минск – город-герой», а в каждом районе такие возложения пройдут в местах памяти администрации каждого района столицы.
Столичные власти приготовили подарок выпускникам. Уже по сложившейся традиции на «Минск-Арене» пройдет городской праздник «Последний звонок». Подробности смотрите в видео.