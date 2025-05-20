Как пройдут последние звонки и выпускные в Минске в 2025-м? Рассказали в комитете по образованию Мингорисполкома

Уже в эту пятницу, 23 мая, для девятиклассников закончится очередной учебный год, а 11-классников – школьная пора. Останутся только экзамены, поступления – и привет, взрослая жизнь. О том, как будут проводиться последние звонки и выпускные вечера в Беларуси в 2025 году, поговорили с гостьей программы. В студии «Нового утра» на РТР-Беларусь – начальник отдела воспитательной и идеологической работы комитета по образованию Мингорисполкома Анной Рысевец. Где, когда и во сколько будут проходить выпускные вечера?

Анна Рысевец, начальник отдела воспитательной и идеологической работы комитета по образованию Минского городского исполнительного комитета:

Выпускные пройдут по всей стране 13 июня, и по городу установлено единое время начала выпускных вечеров. В 20:00 начнется торжественное мероприятие, посвященное вручению документов об образовании. Мероприятие состоит традиционно из двух частей, потому что первая часть – торжественная, когда ребята получат свои первые документы об образовании. А вторая часть – концертно-развлекательная, когда у ребят будет возможность и потанцевать, и спеть вместе со своими педагогами какие-то песни, активно и интересно провести этот вечер. Кто станет участниками Республиканского последнего звонка?

Юлия Самусенко, ведущая:

В Гомеле пройдет Республиканский последний звонок – 2025. Там соберутся лучшие из лучших. Расскажите, кто эти счастливцы? Анна Рысевец:

В этом году молодежная столица нашей страны принимает выпускников из каждого уголка нашей большой Беларуси. Сформирована делегация из минских выпускников. Сто ребят примут участие в этом мероприятии. Это ребята, достигшие высоких результатов в учебной, общественной деятельности. С ними будут их классные руководители. Поэтому, я уверена, они достойно представят на этом празднике нашу столицу. Почему выпускные решили проводить в стенах школ?