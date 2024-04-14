Как правильно ухаживать за газоном после зимы?

Возвращаясь к садовым делам, стоит отметить, что в череде бесконечных планов и забот на предстоящий урожайный год многие садоводы забывают об уходе за газоном. После зимы трава часто выглядит непрезентабельно и нуждается в заботе. Пару важных советов рассказали в программе «Плюс-минус».

В апреле необходимо вычесать траву. Для работы используют специальные инструменты – аэрационные грабли или другой подходящий инвентарь. Прокалывают дерн для улучшения газообмена при помощи вил или насадок для обуви. При недостатке кислорода трава может загнивать и плохо расти. Подкармливают газон. Идеальный изумрудный цвет листвы не только характеристика сорта, но и признак достатка в почве азота. Следует равномерно распределить азотсодержащие составы по поверхности газона и обильно увлажнить почву.

Теплее всего в Афинах. На Балканах обещают солнце и без осадков.

Что касается обработки, если после зимы на газоне появились пятна или плесень, следует обработать траву фунгицидными средствами. И разумеется, постричь. Если к концу месяца трава уже достаточно отросла, проводят первую стрижку на сантиметр ниже обычного уровня. Ухоженный газон будет радовать идеальным травостоем весь сезон.