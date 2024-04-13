Теплее всего в Афинах. На Балканах будет солнце и без осадков

Свежий климатический расклад по Европе рассказали в программе «Плюс-минус». В столице Франции синоптики прогнозируют преимущественно пасмурную погоду без осадков. Столбик термометра в Париже покажет 18 градусов тепла.
Свежий климатический расклад по Европе рассказали в программе «Плюс-минус». В столице Франции синоптики прогнозируют преимущественно пасмурную погоду без осадков. Столбик термометра в Париже покажет 18 градусов тепла.
Ясно с переменной облачностью встретит новый день жителей Австрии. В Вене до +28 °С. Солнечно и 28 градусов со знаком плюс в Риме. В Мадриде +27 °С. Столицу продолжит радовать солнце.
В Болгарии ожидается исключительно ясная погода и 26 градусов со знаком плюс. Солнечное настроение небес ощутят и в турецкой столице. В Анкаре +21 °С. Безоблачно встретят новый день в Афинах, столбик термометра поднимется до отметки в 28 градусов.
Перенесемся в Прибалтику. В Риге погода вновь переменится: хмуро, дождливо и на 13 градусов выше нуля поднимется столбик термометра в дневное время суток. До +18 °С повысится температура воздуха в Вильнюсе, в городе также ожидаются осадки. В Варшаве +22 °С, пасмурно, осадков при этом не предвидится. Хмуро и 22 градуса тепла в Киеве. В Москве до 16 градусов со знаком плюс, погода обещает быть солнечная. Осадки также наведают столицу.
В Беларуси заметно похолодает. Обещают дожди и мокрый снег.