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Теплее всего в Афинах. На Балканах будет солнце и без осадков

13 апреля 2024 16:14
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Свежий климатический расклад по Европе рассказали в программе «Плюс-минус». В столице Франции синоптики прогнозируют преимущественно пасмурную погоду без осадков. Столбик термометра в Париже покажет 18 градусов тепла.

Теплее всего в Афинах. На Балканах будет солнце и без осадков-1

Ясно с переменной облачностью встретит новый день жителей Австрии. В Вене до +28 °С. Солнечно и 28 градусов со знаком плюс в Риме. В Мадриде +27 °С. Столицу продолжит радовать солнце.

Теплее всего в Афинах. На Балканах будет солнце и без осадков-4

В Болгарии ожидается исключительно ясная погода и 26 градусов со знаком плюс. Солнечное настроение небес ощутят и в турецкой столице. В Анкаре +21 °С. Безоблачно встретят новый день в Афинах, столбик термометра поднимется до отметки в 28 градусов.

Теплее всего в Афинах. На Балканах будет солнце и без осадков-7

Перенесемся в Прибалтику. В Риге погода вновь переменится: хмуро, дождливо и на 13 градусов выше нуля поднимется столбик термометра в дневное время суток. До +18 °С повысится температура воздуха в Вильнюсе, в городе также ожидаются осадки. В Варшаве +22 °С, пасмурно, осадков при этом не предвидится. Хмуро и 22 градуса тепла в Киеве. В Москве до 16 градусов со знаком плюс, погода обещает быть солнечная. Осадки также наведают столицу.

В Беларуси заметно похолодает. Обещают дожди и мокрый снег.

# Погода # Ольга Войтенкова

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