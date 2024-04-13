Теплее всего в Афинах. На Балканах будет солнце и без осадков

Свежий климатический расклад по Европе рассказали в программе «Плюс-минус». В столице Франции синоптики прогнозируют преимущественно пасмурную погоду без осадков. Столбик термометра в Париже покажет 18 градусов тепла.

Ясно с переменной облачностью встретит новый день жителей Австрии. В Вене до +28 °С. Солнечно и 28 градусов со знаком плюс в Риме. В Мадриде +27 °С. Столицу продолжит радовать солнце.

В Болгарии ожидается исключительно ясная погода и 26 градусов со знаком плюс. Солнечное настроение небес ощутят и в турецкой столице. В Анкаре +21 °С. Безоблачно встретят новый день в Афинах, столбик термометра поднимется до отметки в 28 градусов.