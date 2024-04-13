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В Беларуси заметно похолодает. Обещают дожди и мокрый снег

13 апреля 2024 16:15
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Новая неделя начнется спокойно, однако после стоит вновь подготовиться к ощутимым переменам в настроении небес, рассказали в программе «Плюс-минус».

Теплее всего в Афинах. На Балканах обещают солнце и без осадков.

В Беларуси заметно похолодает. Обещают дожди и мокрый снег-1

Примерно к среде, 17 апреля, прогнозируется образование над Балканами и Черным морем мощного циклона, который сместится на север и пройдет через восточную половину Беларуси, принесет с собой осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура опустится еще в среднем на 3-5 градусов, ночью также будет зафиксирован значительный спад. В целом назвать неделю ненастной не получается. Солнышко продолжит радовать, вопреки осадкам и усилению ветра. Холоднее всего будет в пятницу и в субботу, 20 апреля. В Витебском и Гродненском регионе – до +9 тепла. До +10 – в Гомеле и Бресте, в столице – до +12.

Подробный прогноз по областям страны.

В Беларуси заметно похолодает. Обещают дожди и мокрый снег-4

В Беларуси заметно похолодает. Обещают дожди и мокрый снег-6

В Беларуси заметно похолодает. Обещают дожди и мокрый снег-8

В Беларуси заметно похолодает. Обещают дожди и мокрый снег-10

В Беларуси заметно похолодает. Обещают дожди и мокрый снег-12

В Беларуси заметно похолодает. Обещают дожди и мокрый снег-14

# Погода в Беларуси # общество # Ольга Войтенкова

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