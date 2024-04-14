Первая ласточка – ещё не весна. На что обратить внимание в апреле?

15 апреля. Тит Ледолом. В этот день, согласно народным заметкам, окончательно вскрывался лед на реках и озерах. И за этим было принято пристально наблюдать. Если полая вода разольется, можно ждать хороших трав и раннего покоса. А если к Титу лед еще не сошел, значит рыба нынешней весной будет ловиться плохо. Следили на Тита и за птицами. Если закричит перепел – будет много хлеба и травы.

17 апреля. Иосиф Песнопевец. Ольховые смотрины. Песнопевцем Иосифа прозвали в народе потому, что в его день начинал петь сверчок и подавал голос журавль. Люди выходили из дома, чтобы поклониться прекрасным птицам, которых считали борцами со злом и защитниками от нечисти. Кроме того, говорили, что только с их прилетом год окончательно поворачивается на лето: «Первая ласточка – еще не весна, настоящую весну приносит на крыльях журавль», – подмечали люди. Обращали внимание и на поведение деревьев: если на ольхе много «сережек» – уродится овес; если ольха распустит лист раньше березы – лето будет мокрое. Весной заготавливали и кору ольхи, которая благодаря дубильным веществам способна останавливать кровотечение и лечить воспаления.