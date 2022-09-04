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Публицист Владимир Гаврилович: «Запрашаем нават тых, хто не вывучаў беларускую мову, пісаць па-беларуску»

04 сентября 2022 11:44
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Новости Беларуси. Второй день праздника родного слова в Добруше начался с открытия конвертов с именами лауреатов литературной премии имени Кирилла Туровского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Публицист Владимир Гаврилович: «Запрашаем нават тых, хто не вывучаў беларускую мову, пісаць па-беларуску»-1

Главными участниками Дня письменности остаются литераторы. В Добруш приехали около 200 писателей и поэтов со всей Беларуси. Здесь проходит презентация новых книг Владимира Гавриловича. По словам публициста, сегодня белорусский язык становится все более любим, в том числе молодежью.  

Публицист Владимир Гаврилович: «Запрашаем нават тых, хто не вывучаў беларускую мову, пісаць па-беларуску»-4

Владимир Гаврилович, заслуженный деятель культуры Беларуси:  
Беларускамоўная моладзь прыходзіць у літаратуру, і прыходзіць праз рускую мову, літаратуру. І мы нават папулярызуем вось гэты працэс. Мы запрашаем нават тых, хто не вывучаў беларускую мову, пісаць па-беларуску. Якім чынам? Праз пераклады. Нашы дзеці, наша творчая моладзь, якая супрацоўнічае з Гомельскім абласным аддзяленнем, вось ужо дзесяць гадоў удзельнічае ў праекце «Берагі сяброўства». Гэта міжнародны праект, беларуска-рускі праект, у якім маладыя аўтары з Беларусі (напачатку гэта было с Гомельшчыны, пасля – з Беларусі) і маладыя аўтары з Расійскай Федэрацыі перакладалі адзін аднаго.  

Публицист Владимир Гаврилович: «Запрашаем нават тых, хто не вывучаў беларускую мову, пісаць па-беларуску»-7

Напомним, День письменности проходит в 29-й раз. В 2022 году столицей торжества выбран Добруш.  

В Добруше прошла церемония награждения участников конкурса «Хвала рукам, что пахнут хлебом».  

# Культура # общество # Владимир Гаврилович # Фотофакт

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