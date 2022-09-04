В Добруше прошла церемония награждения участников конкурса «Хвала рукам, что пахнут хлебом»

Новости Беларуси. Второй день праздника родного слова в Добруше начался с открытия конвертов с именами лауреатов литературной премии имени Кирилла Туровского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Второй день праздника родного слова в Добруше начался с открытия конвертов с именами лауреатов литературной премии имени Кирилла Туровского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На Дне письменности также прошла церемония награждения авторов лучших материалов на тему уборочной кампании по версии жюри конкурса «Хвала рукам, что пахнут хлебом». В творческом батле участвовали представители 75 белорусских медиа, было подано почти 500 материалов, в которых журналисты рассказывали о тружениках села.
Олеся Железнякова, корреспондент БелТА:
Репортаж – это, вообще, любимый жанр, я думаю, для каждого журналиста. Потому что это очень живая обстановка, это живые, интересные люди, с которыми всегда очень интересно общаться. И репортажи с полей – не исключение, тем более когда героями наших репортажей становятся такие интересные люди, которые преданы своей профессии, про которых очень интересно писать. Это, я думаю, не только мое мнение, но и мнение моих коллег, которым тоже сегодня вручили награды. Как телевизионные, так и газетные.
Публицист Владимир Гаврилович: «Запрашаем нават тых, хто не вывучаў беларускую мову, пісаць па-беларуску». Читайте здесь.