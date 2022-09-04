В Добруше прошла церемония награждения участников конкурса «Хвала рукам, что пахнут хлебом»

На Дне письменности также прошла церемония награждения авторов лучших материалов на тему уборочной кампании по версии жюри конкурса «Хвала рукам, что пахнут хлебом». В творческом батле участвовали представители 75 белорусских медиа, было подано почти 500 материалов, в которых журналисты рассказывали о тружениках села.

Олеся Железнякова, корреспондент БелТА:

Репортаж – это, вообще, любимый жанр, я думаю, для каждого журналиста. Потому что это очень живая обстановка, это живые, интересные люди, с которыми всегда очень интересно общаться. И репортажи с полей – не исключение, тем более когда героями наших репортажей становятся такие интересные люди, которые преданы своей профессии, про которых очень интересно писать. Это, я думаю, не только мое мнение, но и мнение моих коллег, которым тоже сегодня вручили награды. Как телевизионные, так и газетные.