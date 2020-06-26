Как правильно сообщить спасателям о пожаре в лесу и покинуть опасное место?

Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:

Оценить обстановку. Самое главное – не паниковать и оценить обстановку. Если вы видите и пожар, и у вас есть с собой мобильный телефон, естественно, нужно немедленно сообщить в службу спасения. Понятно, что точное место вы не назовёте, но по крайней мере, то место, где вы заходили и сколько ориентировочно времени вы шли – вы сможете сориентировать специалистов, чтобы они выехали для ликвидации ЧС.