Как правильно сообщить спасателям о пожаре в лесу и покинуть опасное место?

Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – консультант управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь – Алексей Бойко и официальный представитель Минского областного управления МЧС – Анастасия Швайбович.
Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – консультант управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь – Алексей Бойко и официальный представитель Минского областного управления МЧС – Анастасия Швайбович.
Анастасия Швайбович рассказала нам, что делать, если вы заметили в лесу пожар.
Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:
Оценить обстановку. Самое главное – не паниковать и оценить обстановку. Если вы видите и пожар, и у вас есть с собой мобильный телефон, естественно, нужно немедленно сообщить в службу спасения. Понятно, что точное место вы не назовёте, но по крайней мере, то место, где вы заходили и сколько ориентировочно времени вы шли – вы сможете сориентировать специалистов, чтобы они выехали для ликвидации ЧС.
Самим, естественно, необходимо быстро покидать место пожара, горящие поскольку листья распространяются на десятки метров и очень быстро представляют для человека опасность. Необходимо покидать место пожара перпендикулярно кромке пожара, чтобы не стать жертвой.