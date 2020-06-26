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Как правильно сообщить спасателям о пожаре в лесу и покинуть опасное место?

26 июня 2020 08:56
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Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – консультант управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь – Алексей Бойко и официальный представитель Минского областного управления МЧС – Анастасия Швайбович.

Как правильно сообщить спасателям о пожаре в лесу и покинуть опасное место?-1

Анастасия Швайбович рассказала нам, что делать, если вы заметили в лесу пожар.

Как правильно сообщить спасателям о пожаре в лесу и покинуть опасное место?-4

Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:
Оценить обстановку. Самое главное – не паниковать и оценить обстановку. Если вы видите и пожар, и у вас есть с собой мобильный телефон, естественно, нужно немедленно сообщить в службу спасения. Понятно, что точное место вы не назовёте, но по крайней мере, то место, где вы заходили и сколько ориентировочно времени вы шли – вы сможете сориентировать специалистов, чтобы они выехали для ликвидации ЧС.

Как правильно сообщить спасателям о пожаре в лесу и покинуть опасное место?-7

Как правильно сообщить спасателям о пожаре в лесу и покинуть опасное место?-9

Самим, естественно, необходимо быстро покидать место пожара, горящие поскольку листья распространяются на десятки метров и очень быстро представляют для человека опасность. Необходимо покидать место пожара перпендикулярно кромке пожара, чтобы не стать жертвой.
 

# МЧС Беларуси # общество # Анастасия Швайбович # Алексей Бойко

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