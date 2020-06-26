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Ни в коем случае не пытайтесь соскребать лёд ножом. Как разморозить холодильник правильно и быстро

26 июня 2020 08:34
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Вероника Кудринецкая, корреспондент:
Кухня в большом доме или в маленькой квартире – это не просто комната, а главное место. Ну, а сердце кухни – холодильник. Независимо от модели и марки, раз в полгода нужно проводить его разморозку. Давайте разберемся, как сделать это правильно, а главное, быстро.

Ни в коем случае не пытайтесь соскребать лёд ножом. Как разморозить холодильник правильно и быстро-1

В первую очередь освободим холодильник и морозильник от продуктов. А чтобы они не испортились, можно набрать в таз холодной воды. Ставим температуру на ноль и даем холодильнику остыть. Уже через полчаса можно начинать помогать ему размораживаться.

Ни в коем случае не пытайтесь соскребать лёд ножом. Как разморозить холодильник правильно и быстро-4

Вероника Кудринецкая:
Можно взять небольшую емкость с кипятком – горячие испарения помогут льду растаять быстрее.

Ни в коем случае не пытайтесь соскребать лёд ножом. Как разморозить холодильник правильно и быстро-7

Или любой пульверизатор с горячей водой и разбрызгать ее по стенкам.

Ни в коем случае не пытайтесь соскребать лёд ножом. Как разморозить холодильник правильно и быстро-10

Ни в коем случае не пытайтесь соскребать лед ножом. Перед тем, как запустить холодильник снова, протрите насухо внутри и не забывайте про гигиеническую уборку, ведь в самом холодильнике и морозильной камере может накапливаться до миллиона бактерий за месяц. Как следствие: отравления и неприятный запах.

Ни в коем случае не пытайтесь соскребать лёд ножом. Как разморозить холодильник правильно и быстро-13

Вероника Кудринецкая:
Если после уборки в холодильнике остался неприятный запах, то в ход идет тяжелая артиллерия. Можно использовать химические средства или народные методы. Я предлагаю поберечь здоровье, деньги и прибегнуть к бабушкиному проверенному способу.

Ни в коем случае не пытайтесь соскребать лёд ножом. Как разморозить холодильник правильно и быстро-16

Уксус и вода – соотношение 1:1. Этим раствором можно протереть все стенки и уплотнитель. После – емкость с жидкостью можно оставить на час-другой в холодильнике. Если под рукой нет уксуса, на помощь придет лимон. Сок лимона и вода – соотношение 2:1. А если воду заменить на спирт, то 1:1, и эффект будет еще лучше.

Ни в коем случае не пытайтесь соскребать лёд ножом. Как разморозить холодильник правильно и быстро-19

Вероника Кудринецкая:
Для свежести на полке можно оставить цедру цитруса на несколько дней.

Ни в коем случае не пытайтесь соскребать лёд ножом. Как разморозить холодильник правильно и быстро-22

Некоторые используют активированный уголь, черный хлеб или кофе.

Ни в коем случае не пытайтесь соскребать лёд ножом. Как разморозить холодильник правильно и быстро-25

После всех манипуляций включаем холодильник и даем полчаса, чтобы образовалась подходящая температура для загрузки продуктов.

Вероника Кудринецкая:
Не забывайте про свою бытовую технику, и она отплатит вам долгой службой.

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