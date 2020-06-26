Ни в коем случае не пытайтесь соскребать лёд ножом. Как разморозить холодильник правильно и быстро

Вероника Кудринецкая, корреспондент:

Кухня в большом доме или в маленькой квартире – это не просто комната, а главное место. Ну, а сердце кухни – холодильник. Независимо от модели и марки, раз в полгода нужно проводить его разморозку. Давайте разберемся, как сделать это правильно, а главное, быстро.

В первую очередь освободим холодильник и морозильник от продуктов. А чтобы они не испортились, можно набрать в таз холодной воды. Ставим температуру на ноль и даем холодильнику остыть. Уже через полчаса можно начинать помогать ему размораживаться.

Вероника Кудринецкая:

Можно взять небольшую емкость с кипятком – горячие испарения помогут льду растаять быстрее.

Или любой пульверизатор с горячей водой и разбрызгать ее по стенкам.

Ни в коем случае не пытайтесь соскребать лед ножом. Перед тем, как запустить холодильник снова, протрите насухо внутри и не забывайте про гигиеническую уборку, ведь в самом холодильнике и морозильной камере может накапливаться до миллиона бактерий за месяц. Как следствие: отравления и неприятный запах.

Вероника Кудринецкая:

Если после уборки в холодильнике остался неприятный запах, то в ход идет тяжелая артиллерия. Можно использовать химические средства или народные методы. Я предлагаю поберечь здоровье, деньги и прибегнуть к бабушкиному проверенному способу.

Уксус и вода – соотношение 1:1. Этим раствором можно протереть все стенки и уплотнитель. После – емкость с жидкостью можно оставить на час-другой в холодильнике. Если под рукой нет уксуса, на помощь придет лимон. Сок лимона и вода – соотношение 2:1. А если воду заменить на спирт, то 1:1, и эффект будет еще лучше.

Вероника Кудринецкая:

Для свежести на полке можно оставить цедру цитруса на несколько дней.

Некоторые используют активированный уголь, черный хлеб или кофе.