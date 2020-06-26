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Перспективы развития Минской области и работа калийных производств. Президент с рабочей поездкой в Солигорске

26 июня 2020 07:35
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Новости Беларуси. Перспективы развития Минской области и работу калийных производств обсудят сегодня, 26 июня, в Солигорске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства посещает с рабочей поездкой Солигорский район. Александр Лукашенко проводит совещание с активом области.

Аналогичные ранее были в Могилевской, Гродненской и Брестской областях. Как и тогда, на встречу пригласили представителей крупнейших предприятий региона, местных руководителей разного ранга – всех тех, кто хорошо осведомлен о положении дел.

Перспективы развития Минской области и работа калийных производств. Президент с рабочей поездкой в Солигорске-1

Ожидается, что после Президент посетит четвертое рудоуправление предприятия «Белкалий-Мигао». Здесь производят нитрат калия, 92 % уходит на экспорт.  

# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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