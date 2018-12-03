Как правильно помочь человеку, который провалился под лёд. Комментарий МЧС

Как грамотно действовать, если вы стали свидетелем такой ситуации, чтобы самому не попасть в беду?

Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:

Если вы стали свидетелями того, что человек провалился под лед, вам необходимо тут же вызвать спасателей. Затем осмотреться, если есть поблизости подручные средства – это может быть палка или веревка, если вы такую с собой имеете – вы бросаете ее человеку. Ни в коем случае бежать к нему сломя голову нельзя, потому что вы также можете провалиться под лед рядом с ним.

Обращаем внимание родителей на то, что водоемы – это не место для игр детей.