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Как правильно помочь человеку, который провалился под лёд. Комментарий МЧС

03 декабря 2018 18:26
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Новости Беларуси. С приходом зимы в Беларуси учащаются несчастные случаи, связанные с провалом под лед людей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Рыбак провалился под лёд на Вилейском водохранилище

Как грамотно действовать, если вы стали свидетелем такой ситуации, чтобы самому не попасть в беду?

Как правильно помочь человеку, который провалился под лёд. Комментарий МЧС-1

Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:
Если вы стали свидетелями того, что человек провалился под лед, вам необходимо тут же вызвать спасателей. Затем осмотреться, если есть поблизости подручные средства – это может быть палка или веревка, если вы такую с собой имеете – вы бросаете ее человеку. Ни в коем случае бежать к нему сломя голову нельзя, потому что вы также можете провалиться под лед рядом с ним.

Обращаем внимание родителей на то, что водоемы – это не место для игр детей.

Как правильно помочь человеку, который провалился под лёд. Комментарий МЧС-4

# МЧС Беларуси # общество # Анастасия Швайбович # Фотофакт

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