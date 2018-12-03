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«Жалости – категорическое «нет». Как объяснить своему ребёнку с инвалидностью, что он не такой, как все. Опыт белоруски

03 декабря 2018 17:01
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Новости Беларуси. «Мама, у тебя видят два глаза? А у меня только один. Почему?» Подобные вопросы Аслан стал задавать, едва ему исполнилось пять лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Жалости – категорическое «нет». Как объяснить своему ребёнку с инвалидностью, что он не такой, как все. Опыт белоруски-1

«Жалости – категорическое «нет». Как объяснить своему ребёнку с инвалидностью, что он не такой, как все. Опыт белоруски-3

Объяснять, что такое ретинобластома, откуда у него в годовалом возрасте появился рак глаза и почему теперь один глазик стеклянный – пока рано. Да и надо ли? Гораздо важнее сейчас внушить сыну мысль, что он ничуть не хуже остальных детей.

«Жалости – категорическое «нет». Как объяснить своему ребёнку с инвалидностью, что он не такой, как все. Опыт белоруски-6

Камилла Шах, СТВ:
После того, как наша семья столкнулась с этой проблемой, я теперь точно знаю, что надо и не надо человеку с инвалидностью. Жалости – категорическое «нет». А вот принятие человека с особенностями как равного – это главное.

Назло судьбе или благодаря ей. Истории белорусов с инвалидностью, которые добились успеха

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # общество # Камилла Шах # Фотофакт

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