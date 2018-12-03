«Жалости – категорическое «нет». Как объяснить своему ребёнку с инвалидностью, что он не такой, как все. Опыт белоруски

Новости Беларуси. «Мама, у тебя видят два глаза? А у меня только один. Почему?» Подобные вопросы Аслан стал задавать, едва ему исполнилось пять лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Объяснять, что такое ретинобластома, откуда у него в годовалом возрасте появился рак глаза и почему теперь один глазик стеклянный – пока рано. Да и надо ли? Гораздо важнее сейчас внушить сыну мысль, что он ничуть не хуже остальных детей.