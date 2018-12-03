Прямой эфир

Информатика – это интересно. В белорусских школах проходит акция «Час кода»

03 декабря 2018 14:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Беларусь присоединилась к международной акции «Час кода», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она ежегодно в начале декабря объединяет более 100 миллионов школьников из 180 стран.

Информатика – это интересно. В белорусских школах проходит акция «Час кода»-1

Всю неделю занятия в школах регионов будут с приставкой IT. Парк высоких технологий объявил конкурс среди учителей. Им необходимо провести необычный урок с использованием компьютерных технологий. Учеников же ждут экскурсии в IT-компании и возможность уже примерить на себя профессию «программист».

Информатика – это интересно. В белорусских школах проходит акция «Час кода»-4

Дмитрий Титов, пресс-секретарь Парка высоких технологий:
Мы в первую очередь сделали упор на поддержку школ в малых населенных пунктах, на селе. Открываются центры 3D-прототипирования, scratch-центры, то есть дети начнут понимать, что программирование – это не сложно. В будущем программирование просочиться в каждую отрасль: начиная от сельского хозяйства и заканчивая медициной.

Информатика – это интересно. В белорусских школах проходит акция «Час кода»-7

Информатика не сложно, а интересно. Это и должна продемонстрировать акция «Час кода». Участие Беларуси в ней ещё один шаг на пути создания IT-страны, где условия для роста существуют уже со школьной скамьи.

# It-технологии # общество # Дмитрий Титов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Мощи Матроны Московской и Пантелеимона привезли в Минск
03 декабря 2018 14:37

Мощи Матроны Московской и Пантелеимона привезли в Минск

Саша Немо носит «Марко»: какую обувь и аксессуары предлагает белорусский холдинг
03 декабря 2018 14:07

Саша Немо носит «Марко»: какую обувь и аксессуары предлагает белорусский холдинг

«Нормативно-правовой акт направлен на понятную систему оплаты труда». Новые условия оплаты труда бюджетников заработают с 2020 года
03 декабря 2018 13:40

«Нормативно-правовой акт направлен на понятную систему оплаты труда». Новые условия оплаты труда бюджетников заработают с 2020 года