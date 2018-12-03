Информатика – это интересно. В белорусских школах проходит акция «Час кода»

Новости Беларуси. Беларусь присоединилась к международной акции «Час кода», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она ежегодно в начале декабря объединяет более 100 миллионов школьников из 180 стран.

Всю неделю занятия в школах регионов будут с приставкой IT. Парк высоких технологий объявил конкурс среди учителей. Им необходимо провести необычный урок с использованием компьютерных технологий. Учеников же ждут экскурсии в IT-компании и возможность уже примерить на себя профессию «программист».

Дмитрий Титов, пресс-секретарь Парка высоких технологий:

Мы в первую очередь сделали упор на поддержку школ в малых населенных пунктах, на селе. Открываются центры 3D-прототипирования, scratch-центры, то есть дети начнут понимать, что программирование – это не сложно. В будущем программирование просочиться в каждую отрасль: начиная от сельского хозяйства и заканчивая медициной.