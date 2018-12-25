На водохранилище под Быховом рыбак провалился под лёд

Новости Беларуси. В Быховском районе спасатели вытащили из полыньи рыбака.
По информации МЧС, происшествие случилось днем двадцать четвертого декабря. На Чигиринском водохранилище у деревни Чечевичи мужчина провалился под лед. Рыбак не мог выбраться самостоятельно.
Мужчина находился в полынье в 150 метрах от берега.
Сотрудники МЧС спасли 46-летнего рыбака и доставили на берег. Мужчину осмотрели медики, а затем отпустили домой.
Установлено, что мужчина рыбачил со льда, толщина которого составляла 3-5 сантиметров. Из-за этого мужчина оказался в воде.
В середине декабря на водохранилище под Светлогорском рыбак не утонул благодаря жилету (читать далее).