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На водохранилище под Быховом рыбак провалился под лёд

25 декабря 2018 10:07
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Новости Беларуси. В Быховском районе спасатели вытащили из полыньи рыбака.

По информации МЧС, происшествие случилось днем двадцать четвертого декабря. На Чигиринском водохранилище у деревни Чечевичи мужчина провалился под лед. Рыбак не мог выбраться самостоятельно.

Мужчина находился в полынье в 150 метрах от берега.

На водохранилище под Быховом рыбак провалился под лёд-1

Фото: МЧС

Сотрудники МЧС спасли 46-летнего рыбака и доставили на берег. Мужчину осмотрели медики, а затем отпустили домой.

Установлено, что мужчина рыбачил со льда, толщина которого составляла 3-5 сантиметров. Из-за этого мужчина оказался в воде.

В середине декабря на водохранилище под Светлогорском рыбак не утонул благодаря жилету (читать далее).

# Несчастный случай # происшествия

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