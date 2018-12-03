Назло судьбе или благодаря ей. Истории белорусов с инвалидностью, которые добились успеха

Новости Беларуси. По статистике, только 44 % инвалидов считают современное общество толерантным. 3 декабря – Международный день людей с ограниченными возможностям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как же звучит это слово? Инвалид... Горько? Стыдно? А может, обреченно? Наш следующий сюжет докажет обратное – о несломленных людях. А еще о своем сыне расскажет Камилла Шах. Элементарные приспособления, которые здоровый человек не придумает. Ведь в его буднях нет таких проблем, как непослушные руки.

А Евгений о тяготах жизни с приставкой «инвалид» знает всё. Неудачный прыжок в воду навсегда посадил 18-летнего парня в кресло на колесах. Назло судьбе или благодаря ей, но сегодня у Евгения есть всё: и семья, и призвание.

Евгений Шевко, председатель Республиканской ассоциации инвалидов-колясочников:

Занимаюсь на сегодняшний день обычной жизнью, то есть тем, что мне нравится. Вожу автомобиль, общественной деятельностью занимаюсь, жена, маленький ребенок – два годика. Так что всё хорошо. Алеся Цумарева родилась с диагнозом ДЦП, но сегодня мало чем отличается от обычных здоровых людей. Ее главное качество – целеустремленность.