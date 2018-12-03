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Назло судьбе или благодаря ей. Истории белорусов с инвалидностью, которые добились успеха

03 декабря 2018 17:01
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Новости Беларуси. По статистике, только 44 % инвалидов считают современное общество толерантным. 3 декабря – Международный день людей с ограниченными возможностям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как же звучит это слово? Инвалид... Горько? Стыдно? А может, обреченно? Наш следующий сюжет докажет обратное – о несломленных людях. А еще о своем сыне расскажет Камилла Шах.

Элементарные приспособления, которые здоровый человек не придумает. Ведь в его буднях нет таких проблем, как непослушные руки.

Назло судьбе или благодаря ей. Истории белорусов с инвалидностью, которые добились успеха-1

Назло судьбе или благодаря ей. Истории белорусов с инвалидностью, которые добились успеха-3

А Евгений о тяготах жизни с приставкой «инвалид» знает всё. Неудачный прыжок в воду навсегда посадил 18-летнего парня в кресло на колесах. Назло судьбе или благодаря ей, но сегодня у Евгения есть всё: и семья, и призвание.

Назло судьбе или благодаря ей. Истории белорусов с инвалидностью, которые добились успеха-6

Евгений Шевко, председатель Республиканской ассоциации инвалидов-колясочников:
Занимаюсь на сегодняшний день обычной жизнью, то есть тем, что мне нравится. Вожу автомобиль, общественной деятельностью занимаюсь, жена, маленький ребенок – два годика. Так что всё хорошо.

Алеся Цумарева родилась с диагнозом ДЦП, но сегодня мало чем отличается от обычных здоровых людей. Ее главное качество – целеустремленность.

Назло судьбе или благодаря ей. Истории белорусов с инвалидностью, которые добились успеха-9

Назло судьбе или благодаря ей. Истории белорусов с инвалидностью, которые добились успеха-11

Назло судьбе или благодаря ей. Истории белорусов с инвалидностью, которые добились успеха-13

Алеся Цумарева, автор проекта творческого центра для инвалидов «Территория людей»:
Если не будет цели, не будет смысла жизни. Мы живем, пока к чему-то стремимся, к чему-то идем.

Я поставила себе цель два года назад открыть такой центр. На тот момент это был всего лишь проект. Сегодня он единственный в Беларуси.

«Поверить в себя». В Могилёве девушка с инвалидностью открыла творческий центр для людей с ограниченными возможностями

В сюжете всего несколько историй. В жизни их тысячи. Одни инвалиды ставят на себе крест, другие принимают новые правила судьбы. Но в том, какой вариант выберет человек, не последнюю роль играем мы, окружающие. По последним данным Белстата, только 44 % инвалидов считают современное общество толерантным.

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # общество # Евгений Шевко # Алеся Цумарева # Фотофакт

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