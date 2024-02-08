Как посмотреть на работу блоков БелАЭС? В Борисове показали макет с дополненной реальностью

Дымовой лабиринт, квест-комната и грозовой коридор. На базе Борисовского ГРОЧС создан уникальный в своем роде Центр безопасности, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Ежедневно сюда на экскурсии приезжают не только дети, но и взрослые из разных уголков Минской области. Именно здесь можно окунуться в атмосферу любых погодных условий, катастроф и чрезвычайных происшествий, но самое главное – это научиться быть готовым к любой ситуации.

Ольга Тур, инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Борисовского ГРОЧС:

Блок атомной энергетики. Перед вами макет Белорусской атомной электростанции. Он работает в форме дополненной реальности.