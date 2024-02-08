Более 20 человек погибли на пожарах в Минской области с начала 2024-го. В МЧС напомнили о правилах безопасности

Уберечься от огненной беды. Как спасатели Минской области предотвращают пожары в отопительный сезон, какие нарушения допускают жители частных домовладений и что делать, если беда все-таки пришла в дом? В программе «Центральный регион» на СТВ расскажем все о самой отважной профессии: испытания, научные исследования и последние разработки в области МЧС. Сводки от МЧС. Только с начала 2024 года на пожарах Минской области погибли более 20 человек.

Среди причин трагедий в зимний период по-прежнему остается нарушение правил эксплуатации печного отопления, а также неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении. Чтобы предотвратить несчастные случаи, сотрудники МЧС отправляются в профилактические рейды.





Сергей Костюкевич, первый заместитель начальника Борисовского ГРОЧС:

При обследовании особое внимание уделяется домовладениям, где проживают дети, которые находятся в опасном социальном положении, многодетные семьи, одинокие, одинокие инвалиды I, II группы, а также лица, склонные к злоупотреблению спиртными напитками. В ходе проведения обследования работниками подразделений по чрезвычайным ситуациям особое внимание также уделяется состоянию печного отопления, теплогенерирующих аппаратов, состоянию электрической проводки, электрооборудования, а также исправности, работоспособности автономных пожарных извещателей.





Всего с начала года в Борисовском районе произошло 12 пожаров. Как показывает статистика, более 35 % возгораний происходило в хозяйственных постройках. А среди причин все также неправильная эксплуатация электроприборов.





Сергей Костюкевич:

На территории Борисовского района более 20 тысяч домовладений, квартир социально уязвимых категорий граждан. Ежегодно работники органов подразделений по ЧС совместно с субъектами профилактики данные домовладения обследуют. Необходимо устанавливать автономный пожарный извещатель, так как он является наиболее эффективным при спасении жизни в результате пожара. Важно соблюдение требований как в правилах устройства электроустановок, так и требований к печному отоплению.