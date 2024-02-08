Самый интересный блок – дымовой лабиринт. Вот какой интерактивный Центр безопасности есть в Борисове
Дымовой лабиринт, квест-комната и грозовой коридор. На базе Борисовского ГРОЧС создан уникальный в своем роде Центр безопасности, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Ежедневно сюда на экскурсии приезжают не только дети, но и взрослые из разных уголков Минской области. Именно здесь можно окунуться в атмосферу любых погодных условий, катастроф и чрезвычайных происшествий, но самое главное – это научиться быть готовым к любой ситуации.
Более 20 человек погибли на пожарах в Минской области с начала 2024-го. В МЧС напомнили о правилах безопасности (подробности).
Ольга Тур, инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Борисовского ГРОЧС:
Мы попали в сам Центр безопасности. Наш коридор в опасностях, и первая из них – болото. Мы можем посмотреть на стены, пол и определить, как же мы будем идти. Мы обучаем, как правильно себя вести, как пройти это болото.
Идем в первый блок входного-выходного контроля. Центр безопасности предназначен для всех категорий граждан: как для взрослых, так и для детей. Здесь мы показываем обучающие видеоролики.
Алеся Иванова, корреспондент:
Чтобы лучше запомнить новый материал, после просмотра видеоролика, предлагают проверить свои знания на интерактивных планшетах.
Ольга Тур:
Следующий блок – самый интересный, по мнению групп. Это дымовой лабиринт. За дверью дым, на полу неровности, возгорания, темно. Нам нужно провести эвакуацию. Здесь мы рассказываем, как правильно ее провести, на что обращать внимание, как держаться, как закрывать органы дыхания. И дальше следуем в лабиринт, проходим его без потерь.
Держась по стене, закрываем органы дыхания, немножко пригибаемся вниз.
Ольга Тур:
Дым у нас ненастоящий, интерактивный. И сам лабиринт точно так же. В настоящей ситуации дым будет резать глаза, будет абсолютно нечем дышать, поэтому каждой из групп мы рассказываем. Как происходит настоящая ситуация. Люди не погибают от того, что сгорели. Они погибают оттого, что надышались. Два вдоха взрослому человеку хватает для обморока, следующий – летальный. Очень много людей мы находим возле двери. Они вроде находят дверь, находят ручку. Последующий вдох – и они не смогут ее открыть.
Как пользоваться огнетушителем? Рассказываем пошаговую инструкцию – читать здесь.