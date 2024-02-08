Самый интересный блок – дымовой лабиринт. Вот какой интерактивный Центр безопасности есть в Борисове

Более 20 человек погибли на пожарах в Минской области с начала 2024-го. В МЧС напомнили о правилах безопасности ( подробности ).

Дымовой лабиринт, квест-комната и грозовой коридор. На базе Борисовского ГРОЧС создан уникальный в своем роде Центр безопасности, рассказали в программе « Центральный регион » на СТВ. Ежедневно сюда на экскурсии приезжают не только дети, но и взрослые из разных уголков Минской области. Именно здесь можно окунуться в атмосферу любых погодных условий, катастроф и чрезвычайных происшествий, но самое главное – это научиться быть готовым к любой ситуации.

Ольга Тур, инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Борисовского ГРОЧС:

Мы попали в сам Центр безопасности. Наш коридор в опасностях, и первая из них – болото. Мы можем посмотреть на стены, пол и определить, как же мы будем идти. Мы обучаем, как правильно себя вести, как пройти это болото.

Идем в первый блок входного-выходного контроля. Центр безопасности предназначен для всех категорий граждан: как для взрослых, так и для детей. Здесь мы показываем обучающие видеоролики.