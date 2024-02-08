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Как пользоваться огнетушителем? Рассказываем пошаговую инструкцию

08 февраля 2024 10:22
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Дымовой лабиринт, квест-комната и грозовой коридор. На базе Борисовского ГРОЧС создан уникальный в своем роде Центр безопасности, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Ежедневно сюда на экскурсии приезжают не только дети, но и взрослые из разных уголков Минской области. Именно здесь можно окунуться в атмосферу любых погодных условий, катастроф и чрезвычайных происшествий, но самое главное – это научиться быть готовым к любой ситуации.

Как пользоваться огнетушителем? Рассказываем пошаговую инструкцию-1

Ольга Тур, инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Борисовского ГРОЧС:
Огнетушители бывают разные. Самые распространенные – углекислотные либо порошковые. У меня в руках порошковый огнетушитель. Определить можно по наклейке, почитать. Но в чрезвычайной ситуации люди не читают. Начинают пользоваться, а как пользоваться, не совсем понимают.

Как пользоваться огнетушителем? Рассказываем пошаговую инструкцию-3

У меня порошковый. Можно определиться по раструбу. В порошковом будет вот такой. В углекислотном – конусообразный металлический. Им нельзя пользоваться голыми руками. Нужно обезопасить себя, обмотать руки плотной тканью, шарфом, любым куском одежды либо надеть перчатки.

Как пользоваться огнетушителем? Рассказываем пошаговую инструкцию-5

Нужно взять его в левую руку, снять пломбу, выдернуть чеку. Выдергиваем чеку, берем раструб ближе к основанию и давим на рычаг.

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# МЧС Беларуси # Алеся Иванова

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