Как пользоваться огнетушителем? Рассказываем пошаговую инструкцию

Дымовой лабиринт, квест-комната и грозовой коридор. На базе Борисовского ГРОЧС создан уникальный в своем роде Центр безопасности, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Ежедневно сюда на экскурсии приезжают не только дети, но и взрослые из разных уголков Минской области. Именно здесь можно окунуться в атмосферу любых погодных условий, катастроф и чрезвычайных происшествий, но самое главное – это научиться быть готовым к любой ситуации.

Ольга Тур, инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Борисовского ГРОЧС:

Огнетушители бывают разные. Самые распространенные – углекислотные либо порошковые. У меня в руках порошковый огнетушитель. Определить можно по наклейке, почитать. Но в чрезвычайной ситуации люди не читают. Начинают пользоваться, а как пользоваться, не совсем понимают.

У меня порошковый. Можно определиться по раструбу. В порошковом будет вот такой. В углекислотном – конусообразный металлический. Им нельзя пользоваться голыми руками. Нужно обезопасить себя, обмотать руки плотной тканью, шарфом, любым куском одежды либо надеть перчатки.