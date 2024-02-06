Как понять, что животное заражено бешенством? Ответил ветврач

Виктор Алейников, главный врач ветеринарной станции Московского района г. Минска:

Любое животное, которое нанесло травму становится подозреваемым по бешенству. Животное должно оставаться в обычных условиях, за ним устанавливается наблюдение. Владелец не должен его усыплять ни в коем случае. Если в течение 10 дней животное не погибает, бешенство исключается, потому что при нанесении травмы в течение 10 дней животное умирает. Предполагать бешенство можно в случае, если протекает буйная форма. Поедание инородных предметов, агрессия. Когда дикое животное приходит к человеку, это уже атипичное поведение. Это должно людей насторожить.

Юлия Самусенко, ведущая:

Как лечат людей, заразившихся бешенством?

Виктор Алейников:

Что касается нанесенных травм людям, есть четкий алгоритм взаимодействия медицинских учреждений и ветеринарной службы. Это прописано на законодательном уровне. Если животное нанесло травму, первым делом человек должен идти сразу в медучреждение. Там окажут помощь. Укусы в области головы и рук очень опасны.